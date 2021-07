Występująca we włoskiej ekstraklasie Spezia została ukarana zakazem transferowym na najbliższe cztery okienka - od zimy 2022 do lata 2023 roku. To efekt naruszenia międzynarodowych przepisów o podpisywaniu umów z niepełnoletnimi piłkarzami.

Komitet Dyscyplinarny FIFA uznał, że Spezia Calcio naruszyła art. 19 RSTP (dokumentu regulującego status i transfery piłkarzy - PAP), sprowadzając do Włoch niepełnoletnich Nigeryjczyków i stosując schemat, który obchodził wspomniany przepis oraz krajową ustawę imigracyjną - napisała w komunikacie światowa centrala futbolu. Spezia, która w minionym sezonie po raz pierwszy w historii rywalizowała w najwyższej klasie rozgrywkowej w Italii (zajęła 15. miejsce), będzie musiała także zapłacić grzywnę w wysokości pół miliona franków szwajcarskich (ok. 2,1 mln zł). Klub zapowiedział odwołanie od tych sankcji. Jesteśmy zaskoczeni decyzją FIFA o nałożeniu tak ciężkiego zakazu transferowego. Nowy właściciel nie miał żadnego udziału w tych rzekomych nieprawidłowościach. Odwołamy się i podejmiemy odpowiednie kroki, aby nasz zespół był w stanie normalnie rywalizować w najbliższych latach - zapowiedział prezes Spezii Philip Raymond Platek jr. Nie jest jasne, jak wielu niepełnoletnich nigeryjskich piłkarzy związało się z tym klubem. Wiadomo jedynie, że przepisy miały być regularnie łamane między 2013 i 2018 rokiem. RSTP co do zasady zakazuje podpisywania umów z zawodnikami poniżej 18. roku życia z innych krajów, ale jest szereg wyjątków, m.in. na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego limit ten wynosi 16 lat. W 2019 roku z powodu naruszenia art. 19 RSTP zakaz transferowy na dwa okienka otrzymała Chelsea Londyn, która nielegalnie pozyskała 29 niepełnoletnich piłkarzy.