Po tym jak w prasie pojawiły się informacje o jego przenosinach, Giroud postanowił za pomocą mediów społecznościowych pożegnać się z kibicami i władzami "The Blues".

W barwach londyńskiej drużyny rozegrał 119 meczów i strzelił 39 goli we wszystkich rozgrywkach. Do Chelsea dołączył w 2018 roku i wygrał z zespołem Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Puchar Anglii.

Zwracam się do wszystkich kibiców, moich kolegów z drużyny, do całego klubu - chciałbym wam serdecznie podziękować za wszystkie wyjątkowe momenty - napisał na Twitterze piłkarz i dodał: Rozpoczynam nową przygodę z lekkim i szczęśliwym sercem. Nasze triumfy były wspaniałe.

34-letni Giroud przyszedł do Chelsea z Arsenalu Londyn za kwotę 18 mln funtów w styczniu 2018 roku. W ostatnim sezonie zagrał tylko w ośmiu meczach Premier League w wyjściowej jedenastce.

Telewizja Sky Sports podała, że Giroud przyleciał do Mediolanu w piątek, by przejść testy medyczne. Media podają, że kwota transferu wyniesie ok. miliona euro, a z Milanem ma podpisać dwuletni kontrakt.