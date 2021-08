W środę odbyła się oficjalna prezentacja 34-letniego zawodnika, który nie mógł pozostać w "Dumie Katalonii" z powodów finansowych. Dzień wcześniej Argentyńczyk podpisał z PSG dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wybrałem PSG ze względu na zwycięską mentalność klubu. Moim marzeniem jest kolejny triumf w Lidze Mistrzów. Cieszę się, że jestem w Paryżu, którym jestem zachwycony od pierwszej minuty, i że będę mógł grać w jednej drużynie z Neymarem i Kylianem Mbappe. Trudno powiedzieć, kiedy rozegram pierwszy mecz - powiedział Messi na swojej pierwszej konferencji prasowej w stolicy Francji.

Nie ukrywał, że był smutny z powodu konieczności opuszczenia Barcelony.

Wszyscy wiedza, że to było dla mnie trudne. Spędziłem tam wiele lat. Nie jest łatwo zmienić drużynę po takim czasie. Ale to nie zmienia faktu, że po przyjeździe tutaj odczuwam wielką radość - dodał.

Ile zarobi Messi?

Argentyńczyk trafił do Paryża za darmo, ponieważ jego umowa z Barceloną wygasła z końcem czerwca. Oficjalnie nie podano, na jakie wynagrodzenie będzie mógł liczyć w PSG, ale według agencji Associated Press, powołującej się na anonimowe źródło, Messi otrzyma ok. 35 milionów euro za sezon.

Utytułowanego piłkarza, sześciokrotnego laureata Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika na świecie, powitał m.in. prezes PSG Nasser al-Khelaifi.

To wspaniały, historyczny dzień. Messi sprawia, że futbol jest piękny i pełny magii - powiedział Katarczyk.

Co dalej z Mbappe?

W środę pojawiły się doniesienia medialne sugerujące, że PSG będzie musiało sprzedać nawet 10 piłkarzy, aby zaoszczędzić środki potrzebne na wynagrodzenie Messiego. Al-Khelaifi zapewnił, że klubu na pewno nie opuści Kylian Mbappe.

On cały czas będzie piłkarzem Paryża. Gdybyśmy nie byli w stanie spełnić wymogów finansowego fair play, nie podpisalibyśmy kontraktu z Messim - podkreślił prezes klubu.

W pierwszej kolejce francuskiej ekstraklasy PSG pokonało na wyjeździe beniaminka Troyes 2:1. W sobotę podejmie Strasbourg.