Jak podkreślono w mediach, w rozgrywkach Serie A nie było trenera, który szybciej osiągnąłby 50 wygranych. Pod uwagę brano erę gier za trzy punkty, tj. od sezonu 1994/1995.

Reklama

Portugalczyk pracował w Italii w latach 2008-2010 w Interze. Mediolańczycy zdominowali rywalizację w ekstraklasie, a także triumfowali w Lidze Mistrzów. W Serie Mourinho zanotował wtedy 49 zwycięstw w 76 spotkaniach. A jubileuszowe odniósł w 1. kolejce sezonu 2021/2022 z AS Roma.

W meczu z Fiorentiną podopieczni portugalskiego szkoleniowca od 17. minuty grali w przewadze liczebnej po czerwonej kartce dla Bartłomieja Drągowskiego. Na ławce rezerwowych Romy był Nicola Zalewski.

Kolejny rekord

Do Mourinho należą takie same "szybkie" rekordy w inny czołowych ligach - w hiszpańskiej potrzebował 62 gier, a w angielskiej 63, by zwyciężyć 50 razy.

Zalewski (po raz pierwszy w karierze) i Drągowski zostali powołani do reprezentacji Polski na wrześniowe spotkania eliminacji mistrzostw świata z Albanią, San Marino i Anglią.