Dziwne pytanie, nie spodziewałem się tego - zażartował Ancelotti w piątek podczas konferencji prasowej zapytany o to, czy Mbappe jest niezbędny w hiszpańskim klubie.

Mbappe to świetny zawodnik, to prawda. Ale ja dzisiaj skupiam się na tych graczach, którzy są w zespole. Powtarzam - mój skład jest fantastyczny. Możemy konkurować z dowolnym zespołem na świecie. Klub dobrze radzi sobie z transferami, więcej nic nie mogę powiedzieć - dodał włoski szkoleniowiec.

Ancelotti nie ukrywał, że wie, ile za transfer Francuza zaoferował klub, w którym jest szkoleniowcem.

Teraz na stole jest kwota 180 mln euro, transferem zajmują się szefowie klubu, ja myślę o najbliższym pojedynku ligowym - dodał.

Na początku negocjacji Real zaproponował PSG 160 milionów euro. Francuzi uznali tą kwotę za... śmieszną. Później Hiszpanie dołożyli 10 mln euro, ale ta propozycja także nie została zaakceptowana. Teraz na stole - jak ujawnił francuski dziennik sportowy L'Equipe - jest 180 milionów euro (211,48 miliona dolarów).

Ancelotti odmówił skomentowania wysokości ewentualnego transferu Mbappe, mówiąc, że nie interesuje go piłkarska polityka.

22-letni Mbappe, który dołączył do paryskiego zespołu z AS Monaco w 2017 roku, ma aktualnie kontrakt z PSG obowiązujący do końca sezonu 2021/22.