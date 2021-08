Występujący na pozycji pomocnika 27-letni Sabitzer grał w Lipsku od 2014 roku (początkowo był wypożyczony do Salzburga). Łącznie w barwach RB Lipsk wystąpił 229 razy we wszystkich rozgrywkach i strzelił 52 gole. W dwóch ostatnich sezonach pracował w tym zespole pod wodzą trenera Juliana Nagelsmanna, który obecnie prowadzi właśnie Bayern. Ponadto obrońcą monachijskiego klubu jest Francuz Dayot Upamecano, do niedawna gracz RB Lipsk.

Marcel Sabitzer oferuje wszystko, czego wymagamy od piłkarza Bayernu. Co więcej, nie będzie potrzebował dużo czasu na aklimatyzację, ponieważ dobrze zna już filozofię naszego trenera Nagelsmanna - powiedział szef Bayernu Oliver Kahn.

RB Lipsk w poprzednim sezonie wywalczył wicemistrzostwo Niemiec, ustępując tylko Bayernowi.

Po trzech kolejkach obecnej edycji Bawarczycy mają siedem punktów, a zespół z Lipska - zaledwie trzy.

W ekipie z Monachium znów świetnie spisuje się Robert Lewandowski, który z pięcioma golami prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi.