Według największej francuskiej gazety sportowej, jeśli w ostatniej chwili nie nastąpi jakiś nieprzewidziany zwrot akcji, Mbappe wypełni wygasający w czerwcu przyszłego roku kontrakt z PSG.

Reklama

Negocjacje między Realem a PSG, który niedawno pozyskał słynnego Argentyńczyka Lionela Messiego, w sprawie transferu 22-letniego skrzydłowego trwały od kilku dni. Wicemistrzowie Hiszpanii zaoferowali początkowo 160 mln euro, później mieli być gotowi zapłacić za Francuza 170 mln, a w poniedziałek poinformowano, że na stole leżało już 200 mln euro.

W ostatnim sezonie Mbappe, mistrz świata 2018, w barwach PSG zdobył we wszystkich rozgrywkach 42 gole. Jest uważany za jeden z największych futbolowych talentów ostatnich lat.

Choć piłkarz nieoficjalnie deklarował chęć przeprowadzki do Hiszpanii, to media w obu krajach uważały, że jednocześnie wydawał się pogodzony, że trafi do Realu dopiero za rok. W niedzielę zdobył dwa gole w spotkaniu z Reims (2:0), w którym w barwach wicemistrza Francji zadebiutował Messi.