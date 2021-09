Patryk Klimala zdobył bramkę dla New York Red Bulls w zremisowanym 1:1 (0:1) meczu z New York City FC w piłkarskiej lidze MLS. To siódmy gol Polaka w tym sezonie.

Klimala zapewnił swojej ekipie punkt skutecznie wykonując rzut karny w doliczonym przez sędziego czasie gry. Rywale prowadzili od 31. minuty po golu Valentina Castellanosa. Reklama W 80. minucie Polak został ukarany żółtą kartką. New York Red Bulls zajmują 11. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.