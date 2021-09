Do zabójstwa miało dojść w niedzielę 19 września w trakcie awantury, do której doszło po nieustąpieniu przejazdu na drodze w pobliżu Stambułu. W jej wyniku po strzale z broni palnej zginął 24-letni mężczyzna, a jego ojciec został raniony nożem w nogę. Jak donoszą świadkowie, podczas sprzeczki padło 5 lub 6 strzałów - policja jeszcze nie wie, czy to Ozturk oddał śmiertelne trafienie. Świadkom udało się zarejestrować na nagraniach ucieczkę z miejsca zdarzenia trzech napastników, wśród których znajdował się były turecki piłkarz.

Po dwóch dniach od zabójstwa jeden z uczestników awantury zgłosił się na policję. Wobec dwóch pozostałych napastników, w tym Ozturka, wydany został nakaz aresztowania.

Sezer Ozturk zakończył karierę sześć lat temu w Eskisehirsporze, grającym wówczas na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Turcji (obecnie klub z Eskisehir gra na trzecim szczeblu rozgrywek). W czasie przygody z piłką występował między innymi w Fenerbace Stambuł, Bayerze Leverkusen oraz FC Nuernberg. Zaliczył też występy w młodzieżowych kadrach swojego kraju.