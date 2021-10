Goście dominowali od początku do końca spotkania. Wynik już w dziewiątej minucie otworzył Sadio Mane. Senegalczyk wykorzystał niesamowite podanie Mohameda Salaha z głębi pola zewnętrzną częścią stopy.

W 37. minucie podwyższył Roberto Firmino, który z bliska wpakował piłkę do siatki po zagraniu Jamesa Milnera. Brazylijczyk jeszcze dwukrotnie wpisał się na listę strzelców - w 52. minucie oraz doliczonym przez sędziego czasie gry. W 54. trafił natomiast Salah. Egipcjanin efektownie zwiódł w polu karnym obrońców Watfordu i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Liverpool, który jako jedyny w tym sezonie nie zaznał jeszcze porażki, ma dwa punkty przewagi nad Chelsea. Cztery mniej od lidera zgromadziły zajmujące kolejne miejsca ekipy Manchesteru City i Manchesteru United. To był piąty w tym sezonie Premier League mecz, w którym "The Reds" wbili rywalom co najmniej trzy gole.

Watford w tabeli jest 15. Było to pierwsze spotkanie "Szerszeni" pod wodzą trenera Claudio Ranieriego, który niespełna dwa tygodnie temu zastąpił na stanowisku Hiszpana Xisco Munoza.