To, że Xavi zostanie nowym szkoleniowcem Barcelony, stało się jasne w piątek, gdy jego dotychczasowy klub, katarski Al-Sadd poinformował, że porozumiał się z Barceloną w sprawie zwolnienia z umowy 41-letniego szkoleniowca. Wydawany w Katalonii dziennik “Sport” napisał, że władze “Dumy Katalonii” zobowiązały się do zapłacenia katarskiemu klubowi odstępnego w wysokości 5 milionów euro.

Xavi grał w Barcelonie przez 17 lat. Wystąpił w 767 meczach i zdobył 25 trofeów, w tym cztery Puchary Europy za zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Osiem razy wywalczył mistrzostwo Hiszpanii.

FC Barcelona osiągnęła porozumienie z Xavim Hernandezem, który został trenerem pierwszego zespołu do końca bieżącego sezonu i w dwóch kolejnych - napisał klub w wydanym w nocy oświadczeniu opatrzonym nagłówkiem: "WITAJ W DOMU, XAVI!”

Nie żegnałem się z wami, tylko mówiłem "do zobaczenia". Camp Nou zawsze było moim domem. Jesteście moimi fanami, moimi ludźmi, klubem, który kocham najbardziej. A teraz wracam do domu. Do zobaczenia wkrótce. Forca Barca! - powiedział Xavi w opublikowanym filmie.

Xavi dołączył do Al-Sadd jako zawodnik w 2015 roku, a po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2019 roku został jego trenerem. W poprzednim sezonie doprowadził ten zespół do mistrzostwa kraju. W styczniu 2020 roku dostał propozycję objęcia Barcelony po zwolnieniu Ernesto Valverde, ale ją wówczas odrzucił.

Po zwolnieniu Koemana tymczasowym trenerem zespołu został Sergi Barjuan, który poprowadzi "Dumę Katalonii" jeszcze w sobotnim meczu z Celtą Vigo. Oficjalna prezentacja Xaviego nastąpi w poniedziałek.

Barcelonie po odejściu słynnego Lionela Messiego do PSG nie wiedzie się w tegorocznych rozgrywkach La Liga. Zespół zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, co stało się przyczyną zwolnienia Koemana.