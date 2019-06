Polacy mają na koncie pięć zwycięstw i cztery porażki, co daje im siódme miejsce w tabeli. W minionym tygodniu zaliczyli trudny wyjazd do irańskiej Urmii, gdzie rywalizowali z gospodarzami, ubiegłorocznymi triumfatorami LN - Rosjanami i Kanadyjczykami. Występujący w dość odmłodzonym składzie podopieczni trenera Vitala Heynena wygrali tam jedno spotkanie - na koniec pokonali ekipą spod znaku Klonowego Liścia 3:1.

Na samym początku rywalizacji na Bliskim Wschodzie ze składu wypadł w powodu urazu palca Grzegorz Łomacz i praktycznie przez cały turniej za prowadzenie gry odpowiadał Marcin Janusz. Kontuzja doświadczonego rozgrywającego okazała się raczej niegroźna, bowiem ma być do dyspozycji belgijskiego szkoleniowca już w Italii. Janusza zaś zastąpił inny zawodnik młodego pokolenia - Marcin Komenda.

Jedną pozycją, na jakiej Heynen nie dokonał żadnych zmian, jest środek. Na przyjęciu trzech mistrzów świata wspomoże teraz Bartosz Bednorz, na co dzień zawodnik włoskiego Azimut Modena. Dobre recenzje za występ w Urmii zebrali dwaj młodzi libero Jędrzej Gruszczyński i Jakub Popiwczak. Teraz tego drugiego zastąpi bardziej doświadczony Damian Wojtaszek. Trener Polaków zdecydował się tym razem na zabranie trzech atakujących: Bartłomieja Bołądzia, Macieja Muzaja oraz Łukasza Kaczmarka.

Rywalizację w Mediolanie biało-czerwoni zaczną od pojedynku z dziewiątymi w tabeli Argentyńczykami, którzy wygrali dotychczas jeden mecz mniej niż Polacy. W składzie ekipy z Ameryki Południowej są m.in. dobrze znany kibicom siatkówki rozgrywający Luciano De Cecco oraz występujące w przeszłości w PGE Skrze Bełchatów atakujący Facundo Conte oraz rozgrywający Nicolas Uriarte.

Dzień później zespół Heynena zmierzy się z Serbami, prowadzonymi przez charyzmatycznego Nikolę Grbica. Ten od jesieni będzie także szkoleniowcem mistrza Polski - Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Na turniej we Włoszech powołał on m.in. środkowego Srecko Lisinaca oraz przyjmującego Milana Katica. Pierwszy w przeszłości był zawodnikiem Skry, a drugi jest nim obecnie. Drużyna z Bałkanów plasuje się na ósmej pozycji i ma taki sam bilans jak biało-czerwoni, ale traci do nich dwa punkty.

Występ w Italii biało-czerwoni zakończą niedzielnym spotkaniem z trzecimi w tabeli gospodarzami, którzy jak na razie przegrali tylko dwa mecze. Trener Gianlorenzo Blengini w całej LN postanowił dać odpocząć wielu gwiazdom swojej ekipy, a pozwala ogrywać się w większości młodszym zawodnikom. Najbardziej znani z tych, którzy zaprezentują się w Mediolanie, to: Matteo Piano, Daniele Mazzone, Simone Anzani oraz Simone Giannelli.

Na zakończenie fazy interkontynentalnej Polaków czeka wyjazd do Lipska.

Kadra polskich siatkarzy na turniej Ligi Narodów w Mediolanie:

rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Komenda;

atakujący: Bartłomiej Bołądź, Maciej Muzaj, Łukasz Kaczmarek;

środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Norbert Huber;

przyjmujący: Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka;

libero: Jędrzej Gruszczyński, Damian Wojtaszek.

Program turnieju Ligi Narodów w Mediolanie:

21 czerwca, piątek

Polska – Argentyna (godz. 17)

Włochy – Serbia (20)

22 czerwca, sobota

Polska – Serbia (17)

Włochy – Argentyna (20)

23 czerwca, niedziela

Argentyna – Serbia (17)

Włochy – Polska (20)