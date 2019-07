O pozyskaniu 21-letniego siatkarza klub poinformował w poniedziałek.

Huber należy go grona utalentowanych graczy młodego pokolenia. W minionym sezonie występował w drużynie Cerradu Czarnych Radom, z którym zajął piąte miejsce w ekstraklasie. Z reprezentacją juniorów został mistrzem Europy (2016) oraz mistrzem świata (2017). Aktualnie z seniorską kadrą występuje w Lidze Narodów, która wywalczyła awans do Final Six.

"Wierzymy w potencjał Norberta, który pokazał się przez ostatni sezon w Radomiu oraz w młodzieżowej, jak i seniorskiej reprezentacji. To kolejny Polak, któremu chcemy dać szansę na rozwój, a jednocześnie zwiększy rywalizację na pozycji środkowych" - powiedział prezes PGE Skry Konrad Piechocki.

Młody siatkarz o miejsce w składzie na środku będzie rywalizował ze swoimi kolegami z reprezentacji - Jakubem Kochanowskim i Karolem Kłosem. Huber przyznał, że dla niego gra w PGE Skrze jest wyzwaniem.

"Mogłem zostać w innym klubie i mieć pewne miejsce w składzie, ale potrzebowałem dodatkowego bodźca do rozwoju. Wiem, że na środku siatki będzie niesamowita rywalizacja, ale jestem na nią gotowy" – zapewnił 21-latek, który dodał, że na ten krok namówił go nowy trener PGE Skry Michał Mieszko Gogol.

PGE Skra tym transferem skompletowała kadrę na nowy sezon. Oprócz Hubera z nowych siatkarzy jest w niej jeszcze 27-letni atakujący reprezentacji Serbii Dusan Petkovic. Na kolejny rok pozostali natomiast: kapitan Mariusz Wlazły, rozgrywający reprezentacji Polski Grzegorz Łomacz i jego zmiennik Kamil Droszyński, środkowi – Kochanowski, Kłos i Kubańczyk David Fiel Rodriguez, przyjmujący - Artur Szalpuk, Piotr Orczyk, Irańczyk Milad Ebadipour i Serb Milan Katic, libero - Kacper Piechocki i Robert Milczarek.

Zespół z Bełchatowa w rozgrywkach 2019/2020 poprowadzi Gogol, który na stanowisku trenera zastąpił Włocha Roberto Piazzę. Bełchatowianie na pierwszym treningu spotkają się 19 sierpnia.