Biało-czerwoni tegoroczne występy zaczęli od meczu towarzyskiego z Niemcami, a następnie rywalizowali w LN. Trener Heynen wykorzystał te rozgrywki do sprawdzenia jak największej liczby zawodników. Niespodziewanie Polacy awansowali do turnieju finałowego, a w nim - występując w rezerwowym składzie - sprawili kolejną niespodziankę i zajęli trzecie miejsce.

Od początku lipca podstawowi kadrowicze trenują w Zakopanem. Tam 12 zawodników przygotowuje się do najważniejszych imprez, a dołączyć mają do nich jeszcze Bartosz Bednorz, Bartosz Kwolek, Łukasz Kaczmarek, Maciej Muzaj i Karol Kłos, którzy we wtorek wrócili z Chicago po Final Six.

W najbliższych planach biało-czerwonych są mecze towarzyskie z Holandią w Opolu, które odbędą się w dniach 27-28 lipca. Wówczas w barwach reprezentacji Polski ma zadebiutować pochodzący z Kuby Wilfredo Leon, którego karencja kończy się 24 lipca. W kolejnym tygodniu zaś mistrzowie świata wystąpią w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie.

Będzie to ich ostatni sprawdzian formy przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio, który Heynen od dawna wskazuje jako najważniejszą imprezę w tym roku. W Gdańsku biało-czerwoni zmierzą się kolejno z: Tunezją, Francją i Słowenią.

Drugim ważnym startem Polaków w tym roku będą wrześniowe ME, których gospodarzem będą Francja, Belgia, Słowenia i Holandia. W fazie grupowej biało-czerwoni zmierzą się w Rotterdamie i Amsterdamie z: Holandią, Czechami, Estonią, Ukrainą i Czarnogórą.

Zaledwie dwa dni po zakończeniu czempionatu Starego Kontynentu - 1 października - rozpocznie się w Japonii (Fukuoka, Nagano i Hiroszima) Puchar Świata, w którym drużyna Heynena wystąpi jako mistrz globu.

Plan meczów reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie:

- mecze towarzyskie z Holandią (27–28 lipca, Opole) - Memoriał Huberta Jerzego Wagnera (1–3 sierpnia, Kraków)

- turniej kwalifikacyjny do igrzysk (9-11 sierpnia, Gdańsk)

- mistrzostwa Europy (12-29 września, Francja, Belgia, Słowenia, Holandia)

- Puchar Świata (1-15 października, Japonia)