Polska - Niemcy 2:3 (23:25, 25:16, 23:25, 27:25, 13:15)

Polska: Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Katarzyna Zaroślińska-Król, Paulina Maj-Erwardt (libero) - Martyna Grajber, Julia Nowicka, Malwina Smarzek-Godek, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Łukasik, Maria Stenzel (libero).

Pojedynek z Niemkami był niezwykle zacięty, losy czterech z pięciu setów rozstrzygały się w samych końcówkach. Po dobrej grze w drugiej partii, w kolejnej Polki niemal cały czas goniły rywalki, które wygrywały już 16:10. Przy prowadzeniu Niemek 24:20, biało-czerwone obroniły trzy piłki setowe, ale ostatnie słowo należało do rywalek.

Sporo emocji było w kolejnej odsłonie, bowiem podopieczne Jacka Nawrockiego obroniły meczbola, potem wygrały trzy kolejne akcje i doprowadziły do tie-breaka. W ostatnim secie niemieckie siatkarki miały ogromną przewagę - prowadziły 8:1 i 11:3, ale Polki nie rezygnowały i były bliskie wyrównania. Niemki wygrały jednak pierwszą piłkę meczową.

W drugim spotkaniu Rosja zmierzy się z Belgią.

Dla uczestników turnieju w Kaliningradzie to ostatni sprawdzian przed interkontynentalnymi turniejami kwalifikacyjnymi do igrzysk olimpijskich w Tokio. Biało-czerwone w dniach 2-4 sierpnia zagrają we Wrocławiu z Portoryko, Tajlandią i Serbią.