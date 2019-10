Vital Heynen (trener reprezentacji Polski): "Zawsze po meczu w dwóch zdaniach próbuję powiedzieć moim zawodnikom jak oceniam ich występ. Dzisiaj nie powiedziałem nic. Tylko klaskałem, bo moi zawodnicy świetnie wykonali zadanie. Jestem bardzo z nich zadowolony. Mam nadzieję, że ostatnie trzy spotkania będą wyglądać podobnie".

Michał Kubiak (kapitan reprezentacji Polski): "Zagraliśmy bardzo dobry mecz, ale najważniejsze, że od samego początku do końca potrafiliśmy utrzymać koncentrację. Nasz trener bardzo dobrze zarządza drużyną. Było wiele zmian i my cały czas utrzymywaliśmy wysoki poziom gry".

Mark Lebedew (trener reprezentacji Australii): "Niewiele można powiedzieć o tym spotkaniu. Polska zagrała bardzo dobry mecz, byli doskonale przygotowany, agresywni od pierwszej piłki i nie odpuścili nawet na minutę. Jeśli podejdziemy do tego poważnie, to z tego spotkania możemy dużo nauki wyciągnąć na przyszłość. Niestety dla kibiców nie był to najlepszy spektakl".

Samuel Walker (przyjmujący reprezentacji Australii): "Jesteśmy rozczarowani wynikiem. Podeszliśmy do meczu z nadzieją, że będziemy mogli nawiązać walkę. Staraliśmy się rywalizować na podobnym poziomie, ale niestety to nam kompletnie nie wyszło".