Po meczu Polska - Kanada (3:0) w Pucharze Świata siatkarzy powiedzieli:

Vital Heynen (trener reprezentacji Polski): "Wiedziałem, że to będzie trudny mecz. Musieliśmy szybko skupić się, po zaledwie 15-17 godzinach po wczorajszym, pięciosetowym meczu. Myślę, że Kanada bardzo mocno na nas naciskała. Jednak dobre wejście z ławki Artura Szalpuka oraz Fabiana Drzyzgi pozwoliło nam podnieść się i poprowadziło do zwycięstwa".

Michał Kubiak (kapitan reprezentacji Polski): "Kanada miała swoje szanse w drugim secie, ale ich nie wykorzystała. Nie możemy doczekać się jutrzejszego meczu, ponieważ dalej walczymy o drugie miejsce w tym turnieju. Jutrzejsze spotkanie będzie niezwykle ważne. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wygrać".

Daniel Lewis (trener reprezentacji Kanady): "Gratulacje dla Polski. W tym roku wielokrotnie pokazali nam, dlaczego są jedną z najlepszych drużyn na świecie. Gra przeciwko takiej drużynie zawsze jest dobrą lekcją. Dzisiaj jestem bardzo dumny z naszego zespołu. To dziesiąty mecz turnieju i naprawdę ciężko walczy się o każdy punkt. Zawodnicy w 80 procentach wykonali założenia taktyczne. Jeszcze w 20 procentach musimy udoskonalić naszą grę. Wtedy będziemy mogli na równi rywalizować z innymi zespołami".

Nicholas Hoag (kapitan reprezentacji Kanady): "Uważam, że był to dobry mecz. Dotrzymywaliśmy kroku polskiej drużynie we wszystkich trzech setach. Polska to jedna z najlepszych drużyn na świecie, a to ważne dla naszego młodego zespołu. Myślę, że musimy dopracować kilka ostatnich szczegółów, zwłaszcza w końcówce setów. Jestem bardzo zadowolony z gry, jaką dzisiaj zaprezentowaliśmy. Tak naprawdę szczegóły w końcówkach zadecydowały o tym, że to Polska ostatecznie wygrała 3:0".