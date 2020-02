Prezes jastrzębskiego klubu Adam Gorol przyznał, że liczy się z możliwością zmiany daty spotkania.

Na dziś żadnych oficjalnych decyzji nie ma. W przypadku odwołania meczu przez CEV (Europejska Konfederacja Siatkarska), będzie trzeba uzgodnić nowe miejsce i termin jego rozegrania. Czekamy z niecierpliwością na to, co się wydarzy – powiedział Gorol.

Dodał, że do Włoch wybierali się też sympatycy Jastrzębskiego Węgla. Nasz Klub Kibica był zorganizowany w kwestii wyjazdu i zostało to wyhamowane. Dla wszystkich jest to problem, biorąc pod uwagę napięty terminarz fazy zasadniczej naszej ligi. Wszystko się musi rozstrzygnąć w krótkim czasie – podkreślił.

Drużyna trenera Slobodana Kovaca wygrała swoją grupę i – jako rozstawiona - trafiła na ekipę Itas Trentino. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 marca, jastrzębianie mają wykupione bilety na lot do Bergamo dwa dni wcześniej.

We Włoszech z powodu koronawirusa do 1 marca zawieszone zostały siatkarskie rozgrywki ligowe.

Pozostałe dwie drużyny siatkarzy uczestniczące w ćwierćfinałach LM – Cucine Lube Civitanova i Sir Sicoma Monini Perugia swoje pierwsze mecze w tej fazie rozegrają na wyjazdach, odpowiednio w Belgii i Rosji.

Włoskie media we wtorek poinformowały o prawie 300 osobach zarażonych koronawirusem, z których siedem zmarło. Rozprzestrzeniający się wirus poważnie zakłócił imprezy sportowe w tym kraju. Cztery spotkanie piłkarskiej Serie A w ostatni weekend zostały odwołane, także siatkarska federacja zawiesiła rozgrywki - w niedzielę odbyły się tylko dwa mecze żeńskiej ekstraklasy.

Włoska federacja siatkówki wraz z organizacją kierującą ligami kobiet i mężczyzn zdecydowała o zawieszeniu wszelkich rozgrywek do 1 marca. Jednocześnie wyrażono nadzieję, że od 2 marca będą mogły się odbywać mecze bez udziału publiczności.