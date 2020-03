CEV podkreśliła, że pomoc w organizacji meczów zaoferował klub Branik Maribor oraz Słoweńska Federacja Siatkówki. Nie podano godziny rozpoczęcia spotkań.

Siatkarze z Jastrzębia nie pojechali do Trydentu na zaplanowany 5 marca pierwszy mecz ćwierćfinałowy w związku z przypadkami koronawirusa we Włoszech. Zarząd klubu prosił wcześniej o zmianę terminu lub o rozegranie dwumeczu na neutralnym terenie, na przykład w Austrii. Włosi się na to nie godzili.

Jak poinformował Jastrzębski Węgiel, mecze w Mariborze mają się odbyć przy udziale publiczności.

Oprócz potyczek Jastrzębskiego Węgla z Itas Trentino w hali Sportna Dvorana Ljudski Vrt w Mariborze rozegrane zostaną cztery mecze ćwierćfinałowe siatkarskiej Ligi Mistrzyń z udziałem włoskich i tureckich zespołów. 18 marca Fenerbahce Stambuł zagra z ekipą Igor Gogronzola Novara, a Savino Del Bene Scandicci z Eczacibasi VitrA Stambuł. Rewanże odbędą się następnego dnia.