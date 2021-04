Kędzierzynie w finale play off ekstraklasy przegrali 0-2 z Jastrzębskim Węglem i musieli zadowolić się srebrnym medalem mistrzostw kraju.

Teraz musimy się przygotować mentalnie i fizycznie do kolejnego meczu w Weronie - powiedział szkoleniowiec.

Pogratulował zespołowi z Jastrzębia-Zdroju zdobycia mistrzostwa: Zagrali wyjątkowy mecz, byli pełni pasji, agresywni, zasłużyli na zwycięstwo.

Jego zdaniem trener jastrzębian dokonywał dobrych zmian i to w odpowiednich momentach.

"Play off rządzi się swoimi prawami"

Libero Zaksy Paweł Zatorski do końca wierzył, że uda się odwrócić losy finałowej rywalizacji. Przypomnę jak nam trudno było awansować do finału Ligi Mistrzów, jak nie mogliśmy wykorzystać kilku piłek meczowych grając przeciwko Zenitowi Kazań. Liczyłem, że tak samo będzie trudno jastrzębianom w drugim meczu finału. Pokazali jednak klasę - ocenił.

Przyznał, że przebieg fazy zasadniczej wskazywał, iż to ZAKSA jest faworytem finału. Jednak runda zasadnicza a play off, to dwie różne sprawy, rozgrywki. W tym drugim przypadku wystarczy się potknąć, mieć drobne problemy i przychodzi porażka - dodał siatkarz.

Finał LM odbędzie się 1 maja w Weronie. Kędzierzynianie zmierzą się w nim z siatkarzami włoskiego Itas Trentino.