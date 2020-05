Zaczniemy od testów na obecność koronawirusa, a potem - o ile wszystko będzie w porządku - będziemy już normalnie trenować. Normalnie, grając w szóstkach, a właściwie siódemkach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa w hotelu oraz w hali - zaznaczył Gogol.

Najpierw będziemy trenować przez dwa tygodnie, potem trochę przerwy i następnie znów się spotkamy na kilkanaście dni - relacjonował.

Jak dodał, w Spale trenować ma 19 siatkarzy. Zazwyczaj podczas przygotowań do sezonu reprezentacyjnego spotykało się tam ponad 20 graczy.

Dlaczego akurat 19 zawodników, o to trzeba spytać trenera Heynena. Myślę, że ta mniejsza nieco liczba to efekt tego, że trochę obecna sytuacja nie do końca nam pozwala na więcej - ocenił.

Jeszcze do niedawna istniała możliwość, że z uwagi na pandemię biało-czerwoni musieliby grać na treningach w pomniejszonych grupkach. Ostatecznie jednak mają ćwiczyć w pełnych składach.

Na pewno jest to plus. Trzymamy kciuki, żeby obostrzenia nadal były łagodzone w najbliższym czasie. Z pewnością pomoże to nam bardzo także jako grupie. Trenować, funkcjonować, być ze sobą. Bo przebywanie razem poza treningami też jest bardzo istotne - zwrócił uwagę asystent Vitala Heynena, który jest także szkoleniowcem PGE Skry Bełchatów.

Siatkarze zazwyczaj mieszkali w dwuosobowych pokojach. Teraz ma to wyglądać inaczej. Plan jest taki, że każdy będzie miał osobny pokój - przyznał Gogol.

Ministerstwo sportu przygotowało listę zaleceń dotyczących zasad bezpieczeństwa, które Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał uczestnikom zgrupowania w Spale.

Dotyczy to m.in. izolacji przed przyjazdem. Złożymy także deklarację na wjeździe do samego COS-u. To zdecydowanie będzie inne zgrupowanie w Spale niż zwykle. Nawet poruszanie się poza ośrodkiem będzie bardzo mocno ograniczone - podkreślił drugi trener Polaków.

W tym roku biało-czerwonych nie czeka rywalizacja o stawkę. Igrzyska w Tokio zostały przełożone na przyszły rok, a tegoroczną edycję Ligi Narodów odwołano.