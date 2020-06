Jak przypomniał klub z Polic, Bednarek w jego barwach zdobyła sześciokrotnie mistrzostwo Polski, pięciokrotnie puchar kraju i trzy razy Superpuchar Polski.

Wcześniej - w latach 2009-13 - występowała w drużynie z Muszyny, z którą wywalczyła m.in. mistrzostwo Polski (2011) oraz w 2013 roku Puchar CEV.

Od 2007 roku występowała w reprezentacji narodowej. Dwa lata później zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy, a w 2015 roku - srebro igrzysk europejskich.

Poczułam, że to odpowiedni moment. Siatkówka w życiu dała mi bardzo dużo, była to niesamowita przygoda. Teraz czas na nowy rozdział, którym jestem bardzo podekscytowana. Mam masę pomysłów, momentami aż za dużo. Daję sobie czas na odpoczynek, złapanie dystansu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie planuję zostać przy pracy w siatkówce - powiedziała 34-letnia Bednarek-Kasza, cytowana na stronie klubu.

Skrócony z powodu koronawirusa sezon ekstraklasy zespół Grupa Azoty Chemik Police zakończył z mistrzostwem kraju, a wcześniej zdążył obronić Puchar Polski.