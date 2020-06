Grę swojego nowego podopiecznego komplementował trener jastrzębian Luke Reynolds.

Jednym z głównych powodów, dzięki któremu Francja zakwalifikowała się do igrzysk olimpijskich Tokio, był fakt, że Yacine Louati stanął na wysokości zadania w kluczowych momentach styczniowego turnieju kwalifikacyjnego w Berlinie. Nie mam wątpliwości, że oczaruje fanów w PlusLidze i pokaże, dlaczego jest przyszłością francuskiej siatkówki i przyszłym olimpijczykiem – ocenił Australijczyk.

28-letni zawodnik grał w przeszłości w lidze francuskiej i belgijskiej.

Przez ostatnie dwa lata występowałem w lidze włoskiej. To było naprawdę cenne doświadczenie, ale szukałem dla siebie nowego wyzwania. Jastrzębski Węgiel to wspaniały klub, a PlusLiga to jedne z najlepszych rozgrywek na świecie. To połączenie idealnie wpisywało się w to moje wyzwanie. W przyszłym roku są igrzyska, a gdzie można się do nich lepiej przygotować, jeśli nie w takim miejscu, jakie teraz wybrałem do gry – wyjaśnił Louati powody swojej decyzji.

Jest uzdolniony nie tylko sportowo. Skończył szkołę muzyczną, gra na trąbce i fortepianie.

Wcześniej jastrzębscy działacze zatrudnili reprezentacyjnego marokańskiego atakującego Mohameda Al Hachdadiego, który zastąpi dwukrotnego mistrza świata Dawida Konarskiego.

29-letni Marokańczyk, ostatnio broniący barw brazylijskiego Funvic Taubate, będzie pierwszym zawodnikiem z Afryki w PlusLidze.

Nowymi graczami Jastrzębskiego Węgla zostali też przyjmujący Rafał Szymura, który przyszedł z GKS Katowice oraz dwaj 19-letni „absolwenci” klubowej Akademii Talentów – mierzący 210 cm środkowy Patryk Cichosz-Dzyga i przyjmujący Michał Gierżot.

Pozostali na kolejny sezon niemiecki reprezentacyjny rozgrywający Lukas Kampa oraz libero Jakub Popiwczak, przyjmujący Tomasz Fornal, środkowi Jurij Gladyr i Michał Szalacha oraz atakujący Jakub Bucki.

Z Jastrzębiem pożegnali się Dawid Konarski, Julien Lyneel, Christian Fromm, Piotr Hain, Graham Vigrass, Dominik Depowski i Arturo Iglesias. Libero Paweł Rusek zakończył karierę po 19 latach gry.

Zmiana zaszła na stanowisku szkoleniowca. Serba Slobodana Kovaca, którego półroczna umowa wygasła, zastąpił 35-letni Australijczyk Luke Reynolds, odpowiadający wcześniej w sztabie za przygotowanie motoryczne.

Jastrzębianie w minionym sezonie PlusLigi – zakończonym przedwcześnie z powodu pandemii koronawirusa – zajęli czwarte miejsce. Wygrali też grupę Ligi Mistrzów, jednak do ćwierćfinałów z włoskim Itasem Trentino już nie doszło. Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) zadecydowała później, aby zakończyć rozgrywki pucharowe edycji 2019/20.