26-letni przyjmujący grał wcześniej w Belgii, Włoszech i Niemczech. W 2017 roku trafił do Polski, do Indykpolu AZS Olsztyn. Kolejny sezon spędził w GKS Katowice. W sezonie 2019/2020 występował w barwach Asseco Resovii Rzeszów, ale tuż po jego zakończeniu rozwiązał kontrakt z rzeszowskim klubem za porozumieniem stron i trafił do Suwałk.

Belg jest czwartym nowy zawodnikiem w drużynie.

Wcześniej umowy z klubem z Suwałk podpisali: Mateusz Czunkiewicz, Marcin Waliński i Mateusz Sacharewicz.

Dziewięciu zawodników przedłużyło swoje kontrakty z klubem: Bartłomiej Bołądź, Cezary Sapiński, Paweł Filipowicz, Łukasz Rudzewicz, Patryk Szwaradzki, Andreas Takvam, Jakub Rohnka, Kacper Gonciarz i Joshua Tuaniga.

Z drużyny, którą prowadzi trener Andrzej Kowal, odeszli Wojciech Siek i Adrian Stańczak. Po wypożyczeniu do Resovii Rzeszów wrócił Nicolas Szerszeń.