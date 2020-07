Reklama

Pierwotnie Polacy w czwartkowy wieczór mieli kończyć w Tokio przygotowania do pierwszego meczu w turnieju olimpijskim. Z powodu koronawirusa jednak igrzyska zostały przełożone na przyszły rok. Odwołano także tegoroczną edycję Ligi Narodów i podopiecznych Vitala Heynena czekają w tym sezonie jedynie sparingi.

W Zielonej Górze Belg ma do dyspozycji większość zawodników, których powołał na zgrupowanie w Spale. Brakuje jedynie Mateusza Bieńka i Jakub Kochanowskiego. Pierwszy ze środkowych w czerwcu przeszedł operację kolana, a drugi podczas pierwszego treningu w Zielonej Górze zgłosił ból barku i sztab szkoleniowy postanowił dać mu odpocząć. Ich miejsce zajęli Jan Nowakowski i Norbert Huber, którzy wcześniej trenowali już przez pewien czas z kadrą w Spale.

Heynen w lipcowej rozmowie z PAP zaznaczył, że tegoroczne sparingi nie będą miały zbyt dużego znaczenia z punktu widzenia sportowego. Dodał też, że z uwagi na wcześniejszą długą przerwę w treningach jego podopiecznych będzie w tych meczach dokonywał wielu zmian, by nie narażać niepotrzebnie na zbyt duży wysiłek któregoś z zawodników. W środę w wyjściowej "szóstce" pojawiło się wielu rezerwowych, w tym wspomniani Nowakowski i Huber. Z podstawowych graczy od pierwszej akcji grał tylko rozgrywający Fabian Drzyzga, a poza składem meczowym znaleźli się m.in. Michał Kubiak i Marcin Komenda.

Niemcy również nie przyjechali w najmocniejszym zestawieniu - Lukas Kampa pod koniec kwietnia miał operowany bark. Mimo nieobecności rozgrywającego Jastrzębskiego Węgla goście nie mieli problemu z rozstrzygnięciem na swoją korzyść pierwszego seta. Po nerwowym początku Polacy zdołali doprowadzić do remisu 8:8, ale zawodnicy Andrei Gianiego szybko ponownie odskoczyli i kontrolowali przebieg rywalizacji. Problemy ze skończeniem ataku mieli Maciej Muzaj i Bartosz Kwolek. Dzięki dobrej zagrywce brązowi medaliści mistrzostw świata z 2014 roku mieli także przewagę w bloku - zdobyli w ten sposób cztery punkty przy zaledwie jednym po stronie biało-czerwonych.

Kolejna partia była znacznie bardziej wyrównana. U Niemców wciąż dobrze funkcjonowała zagrywka, ale gospodarze poprawili się w tym elemencie, co z kolei miało przełożenie na zatrzymywanie przez nich ataków przeciwników. Przez długi czas żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć na więcej niż dwa punkty. U Polaków wciąż jednak za dużo było błędów - oddali w ten sposób rywalom w tej odsłonie dziewięć "oczek", w tym dwa w samej końcówce. Zarówno Drzyzga, jak i Kwolek zepsuli zagrywki.

Jeszcze przed meczem trenerzy umówili się, że niezależnie od wyniku rozegrane zostaną co najmniej cztery sety. Przed rozpoczęciem trzeciego Heynen wymienił niemal wszystkich zawodników. Z dotychczas występujących graczy na boisku pozostał jedynie Huber. Pojawili się za to m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Karol Kłos. Trio to znacząco przyczyniło się do tego, że ta partia od początku do końca układała się po myśli mistrzów świata (6:3, 12:14, 17:10).

Podobnie wyglądała sytuacja w pierwszej połowie kolejnej odsłony (14:8). Błędy własne biało-czerwonych i dobra postawa rezerwowego Linusa Webera sprawiły jednak, że Niemcy zmniejszyli stratę do jednego punktu (16:15). Później jednak zaczęli się mylić, a doprowadzenie do remisu w całym meczu przypieczętował asem Bartosz Bednorz. Tie-break przebiegał pod dyktando Polaków. Ostatni punkt podarował im za sprawą zepsutej zagrywki Weber.

Mecz odbył się bez udziału publiczności. Tak samo będzie w czwartek.

Podopieczni Heynena poza sparingami z Niemcami rozegrają jeszcze dwa spotkania kontrolne z Estończykami, których podejmą w Łodzi w niedzielę i poniedziałek

Polska - Niemcy 3:2 (18:25, 23:25, 25:17, 25:22, 15:10).

Polska: Tomasz Fornal, Jan Nowakowski, Norbert Huber, Fabian Drzyzga, Bartosz Kwolek, Maciej Muzaj, Damian Wojtaszek (libero) oraz Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Grzegorz Łomacz, Paweł Zatorski (libero).

Niemcy: Ruben Schott, Moritz Karlitzek, Jan Zimmermann, Tobias Krick, Simon Hirsch, Florian Krage, Julian Zenger (libero) oraz Johannes Tille, Anton Brehme, Christian Fromm, Linus Weber, Moritz Reichert, Marcus Boehme, Lukas Maase, Tim Stoehr (libero).