ZAKSA rywalizowała już w tym sezonie ze Stalą. W pierwszej kolejce spotkań pokonała ją, w hali rywala, 3:0.

Reklama

"Kiedy my przegramy w lidze? Nie wiem w sumie. My trenujemy po to, aby wygrać. Nie zastanawiamy się nad daleką przyszłością. Po prostu przygotowujemy się do gry pod konkretnego przeciwnika i staramy się wygrywać każdy kolejny pojedynek" - powiedział dziennikarzom po meczu zawodnik z Kędzierzyna-Koźla Bartłomiej Kluth.

Nieoczekiwanie, na początku pierwszego seta sobotniego pojedynku, inicjatywę mieli nyscy zawodnicy. Między innymi dzięki punktowym blokom prowadzili 7:4. Lider ekstraklasy doprowadził do remisu 9:9, ale po raz pierwszy objął prowadzenie w końcówce odsłony.

Gdy było 18:18 asem serwisowym popisał się Kamil Semeniuk. W następnej akcji środkowy Stali, Bartłomiej Lemański zaatakował w aut. Po chwili na tablicy świetlnej widniał wynik 22:19, 24:21. Set zakończył się po ataku Semeniuka.

Drugi i trzeci set miały już jednostronny przebieg. ZAKSA wygrała je odpowiednio 25:13 i 25:19.

"Wydaje mi się, że każdy zespół przychodząc po przerwie na mecz szuka tej swojej gry. My też tak robiliśmy w pierwszym secie. Nie dało się ukryć, że brakowało tego ogrania. Na szczęście wyszliśmy z tego obronną ręką, a potem już graliśmy swoją siatkówkę" - powiedział Kluth.

On i koledzy z drużyny mieli dłuższą przerwę w rywalizacji ligowej, ze względu na przypadki zakażenia SARS-CoV-2 w zespole. Poprzedni mecz ligowy rozegrali 31 października. Pokonali wówczas na wyjeździe Ślepsk Malow Suwałki 3:0.

Beniaminek ekstraklasy z Nysy przyjechał do Kędzierzyna-Koźla kilka dni po tym jak w końcu odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. We wtorek, w hali rywala, pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:1.

Jak przyznał w sobotę nyski przyjmujący Bartosz Bućko ZAKSA sprowadziła ich zespół na ziemię.

„Pierwszy set był całkiem niezły w naszym wykonaniu. Co prawda jego końcówkę mogliśmy rozstrzygnąć trochę inaczej, ale dzisiejszy rywal, to klasowy zespół. Na pewno nie byliśmy faworytami. Stać nas było tylko na to, aby postawić się w inauguracyjnej odsłonie” - powiedział.