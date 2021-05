Magdalena Stysiak została siatkarką występującej we włoskiej ekstraklasie ekipy Saugella Monza - poinformował klub. Przeniosła się do niego z Savino Del Bene Scandicci. "Lubię kulturę, siatkówkę i życie we Włoszech" - powiedziała 20-letnia Polka.

Stysiak, która w 2019 roku zadebiutowała w seniorskiej drużynie narodowej, związała się z Monzą do końca sezonu 2021/22. Reklama "Dlaczego Monza? To świetny zespół, klub, fantastyczna organizacja. Lubię siedzibę, personel, trenera. Wszystko mi się tutaj podoba. Jestem bardzo młoda, ale mam też trochę doświadczenia z ostatnich dwóch sezonów w Serie A1. Moim zdaniem z Saugellą możemy spróbować wygrać wszystko, co się da" - oceniła Polka, cytowana na oficjalnej stronie internetowej klubu. W zakończonym w kwietniu sezonie Monza dotarła do półfinału fazy play off, podobnie jak poprzedni klub Stysiak ze Scandicci. Tytuł wywalczyły siatkarki Imoco Volley z miejscowości Conegliano.