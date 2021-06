32-letni Urnaut ostatnio bronił barw włoskiego Power Volley Mediolan. Słoweniec grał już PlusLidze – w sezonie 2010/11 był zawodnikiem kędzierzyńskiej Zaksy.

Słoweniec podpisał dwuletni kontrakt.

Główny powód, dla którego zdecydowałem się związać z Jastrzębskim Węglem, to wysokie ambicje, jakie posiada ten klub. Jest to również dla mnie wielka motywacja. Mam nadzieję, że przed nami dobry sezon i oby był to sezon z kibicami w halach. Życzyłbym sobie, byśmy wspólnie mogli przeżywać wiele wspaniałych momentów, które zapamiętamy na zawsze – powiedział zawodnik, cytowany w klubowym komunikacie.

Bogate CV Słoweńca

Słoweniec przez blisko dziewięć lat występował we włoskiej ekstraklasie. Ostatnio bronił barw Allianz Milano. Dwa razy wywalczył z reprezentacją swojego kraju wicemistrzostwo Europy (2015, 2019).

Urnaut to siatkarz o bardzo bogatym CV, który w swojej karierze rozegrał mnóstwo meczów o wysoką stawkę. To doświadczenie, które zyskał na parkietach klubowych i reprezentacyjnych jest bezcenne. Wierzę w to, że będzie on wartościowym wsparciem dla naszych młodych przyjmujących – zarekomendował nowego gracza prezes klubu Adam Gorol.

Wcześniej do śląskiego zespołu dołączyło dwóch atakujących – Francuz Stephen Boyer (ostatnio grał w lidze katarskiej) i Czech Jan Hadrava (z włoskiego Cucine Lube Civitanova).

W minionym sezonie za atak w jastrzębskiej ekipie odpowiadali Marokańczyk Mohamed Al Hachdadi i Jakub Bucki. Obaj pożegnali się z klubem razem z niemieckim rozgrywającym Lukasem Kampą, francuskim przyjmującym Yacine Louati oraz Michałem Szalachą i Grzegorzem Kosokiem. Trenerem pozostał Włoch Andrea Gardini.