Podopiecznym Alberto Giulianiego biało-czerwoni będą chcieli się zrewanżować nie tylko za niedawną porażkę w fazie zasadniczej LN. Musieli niespodziewanie uznać ich wyższość także m.in. w półfinale mistrzostw Europy sprzed dwóch lat.

Reklama

Włoski szkoleniowiec prowadzenie reprezentacji Słowenii łączy z pracą w Assceco Resovii Rzeszów. Wraz z nim do tego klubu rok temu przeszedł przyjmujący Klemen Cebulj, a od nowego sezonu dołączy do nich środkowy Jan Kozamernik. Dość duża grupa zawodników z tej drużyny narodowej ma za sobą występy w zespołach PlusLigi. Teraz wraca do niej po dziesięcioletniej przerwie Tine Urnaut, który będzie przyjmującym Jastrzębskiego Węgla.

Polacy fazę zasadniczą LN zakończyli na drugim miejscu w tabeli, z 12 zwycięstwami. Trzy porażki ponieśli właśnie z drużynami, które również dotarły do turnieju finałowego. Poza Słowenią są to Brazylia i Francja.

Pandemiczna Liga Narodów

W tym sezonie Liga Narodów z powodu pandemii COVID-19 ma postać miesięcznego turnieju. Rozgrywki te służyły też trenerowi Vitalowi Heynenowi do wyboru 12 siatkarzy, którzy wezmą udział w igrzyskach w Tokio. Po zakończeniu fazy zasadniczej szkoleniowiec podał nazwiska jedenastu graczy. Decyzję dotyczącą libero ma podjąć w niedzielę, po zakończeniu występu w Rimini. O to ostatnie miejsce w składzie rywalizują Paweł Zatorski i Damian Wojtaszek.

Biało-czerwoni w poprzedniej edycji LN dwa lata temu (ubiegłoroczna została odwołana z powodu pandemii) zajęli trzecie miejsce.