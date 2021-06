Celem polskich siatkarzy w piątej, ostatniej serii meczów fazy zasadniczej Ligi Narodów w Rimini będzie przypieczętowanie awansu do Final Four. Wiceliderom tabeli - bez oglądania się na rywali - zapewni go wygranie dwóch z trzech pozostałych spotkań.

Biało-czerwoni po 12 kolejkach mają w dorobku 10 zwycięstw i 30 punktów. By niezależnie od rozstrzygnięć w innych spotkaniach cieszyć się z wywalczenia przepustki do turnieju finałowego, potrzebują dwóch zwycięstw, gdyż zajmujący obecnie piąte miejsce Francuzi wygrali osiem pojedynków i mają 26 pkt. Niewykluczone jednak, że warunek ten nie będzie konieczny do spełnienia. Reklama Przed Polakami dość wymagający rywale - wszyscy trzej to uczestnicy rozpoczynających się za niewiele ponad miesiąc igrzysk w Tokio. O ile jednak podopieczni trenera Vitala Heynena nie zaliczą słabszego dnia, to powinni uporać się z wszystkimi trzema przeciwnikami. Fabian Drzyzga zadowolony, że w końcu ktoś postawił się Polakom Zobacz również W poniedziałek mistrzowie świata zmierzą się z ósmymi w stawce Argentyńczykami. Ci ostatnio sprawili niespodziankę, pokonując w trzech setach mistrzów Europy Serbów. Liderem ekipy z Ameryki Południowej jest doświadczony Facundo Conte, w przeszłości przyjmujący PGE Skry Bełchatów, a od nowego sezonu zawodnik Aluronu CMC Warty Zawiercie. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Irańczycy, z którymi w przeszłości Polakom nieraz niełatwo się grało. Przeważnie atmosfera podczas tych meczów jest gorąca, a między zawodnikami nieraz dochodzi do starć i prowokacji pod siatką. Teraz emocji także raczej nie zabraknie, zwłaszcza że zespoły te zmierzą się niedługo w fazie grupowej turnieju olimpijskiego. W tej edycji LN ekipa z Bliskiego Wschodu jak na razie gra nierówno i w efekcie zajmuje 11. miejsce w tabeli. Od tego roku drużynę, w której występuje m.in. przyjmujący Skry Milad Ebadipour oraz charyzmatyczny rozgrywający Saeid Marouflakrani, prowadzi słynny rosyjski trener Władimir Alekno. Na koniec Polaków czeka środowy mecz z Francuzami. Tym ostatnim zdarzało się nieraz już w Rimini tracić punkty z teoretycznie słabszymi rywalami. Ostatnio przegrali z występującymi w rezerwowym składzie Włochami i przez to spadli z trzeciej pozycji w tabeli na piątą. W ekipie "Trójkolorowych" nie brakuje silnych punktów, wśród których wymienić można m.in. rozgrywającego Benjamina Toniuttiego, który przez ostatnie lata był podporą Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, przyjmującego Earvina Ngapetha czy atakującego Stephena Boyera, który od nowego sezonu będzie z Toniuttim grał w Jastrzębskim Węglu. W tym roku - ze względu na pandemię COVID-19 - LN ma postać trwającego miesiąc turnieju w Rimini. Final Four odbędzie się w dniach 26-27 czerwca. Obecnie czwórkę najlepszych zespołów - poza Polską - tworzą Brazylijczycy, Słoweńcy oraz zwycięzcy poprzedniej edycji Rosjanie.