Biało-czerwone do 20 czerwca grały w Rimini w turnieju Ligi Narodów. Zajęły w nim 11. miejsce. Potem kadrowiczki miały urlopy.

Reklama

Jeszcze będą testy

Trener reprezentacji Jacek Nawrocki poinformował w poniedziałek, że część z powołanych 18 zawodniczek na to zgrupowanie jeszcze będzie musiała być sprawdzona - jak to określił - w boju.

Jednak w mojej opinii to najlepsze zawodniczki jakimi możemy teraz dysponować. Jest to młody skład i być może nie ma takiego doświadczenia jakiego byśmy sobie życzyli przed tak ważną imprezą. Jednak z drugiej strony polska siatkówka przechodzi okres przeobrażenia. Dużo młodych dziewczyn dostaje szanse gry w lidze i mają możliwość odgrywania kluczowych ról w drużynach. Dla reprezentacji to dobra sytuacja - powiedział opiekun drużyny narodowej siatkarek dla serwisu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Przyznał, że w miesiąc nie da uzyskać wspomnianego doświadczenia ale jak dodał: Zrobimy wszystko, aby na mistrzostwach Europy zaprezentować się jak najlepiej.

Medal celem

Myślę, że każda wie po co tu jesteśmy. Cel jest jasny i nie potrzebujemy już dodatkowej motywacji - powiedziała z kolei reprezentacyjna środkowa Agnieszka Kąkolewska.

Libero biało-czerwonych Maria Stenzel wyjaśniła wprost co jest tym celem, medal na ME: Nie czuję żadnej presji. Po prostu chcę to osiągnąć. Wiem, że nasza drużyna może to zrobić" - dodała siatkarka.

Kadra bez Wołosz

PZPS już wcześniej poinformował, że Wołosz zrezygnowała na razie z gry w reprezentacji ze względów osobistych.

Kilka dni temu ogłoszono szczegółowy terminarz ME. Podopieczne Nawrockiego w pierwszej fazie turnieju będą walczyć w gr. B: Niemcy - Polska 19.08, Grecja - Polska 20.08, Czechy - Polska 21.08, Polska - Hiszpania 23.08, Bułgaria - Polska 25.08.

Biało-czerwone rozegrają wcześniej cztery gry kontrolne w Bielsku-Białej, 29 i 30 lipca oraz 4 i 5 sierpnia. Rywalkami będą odpowiednio Belgijki i Niemki.

Skład reprezentacji Polski siatkarek na zgrupowanie w Szczyrku:

rozgrywające: Julia Nowicka, Katarzyna Wenerska;

środkowe: Klaudia Alagierska, Weeronika Centka, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska, Anna Stencel, Marta Ziółkowska;

przyjmujące: Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Martyna Grajber, Martyna Łukasik, Weronika Szlagowska;

atakujące: Aleksandra Rasińska, Malwina Smarzek-Godek, Magdalena Stysiak;

libero: Maria Stenzel, Monika Jagła.