Oglądałem chłopaków w trakcie meczów Ligi Narodów i od razu poczułem znajome mrowienie w brzuchu. Poczułem, że chcę do nich dołączyć - powiedział Grozer, który bardzo dobrze mówi także po polsku.

Obecnie siatkarz gra w lidze włoskiej w Vero Volley Monza. O tym, że rezygnuje z gry w reprezentacji poinformował po nieudanych dla Niemiec kwalifikacji na igrzyska w Tokio. Powiedział wówczas, że w narodowych barwach już nie zagra. Chce odpocząć. Jak się jednak okazało, mocno za tym zatęsknił.

Fizycznie nie jestem może jeszcze gotów, ale już wznowiłem treningi. Jestem teraz w Niemczech i tu szykuję formę. W sierpniu dołączę do reprezentacji i zobaczymy, czy załapię się do kadry na mistrzostwa Europy. Na pewno odczuwam teraz dużą chęć powrotu, by znowu poczuć to uczucie. Ważne dla mnie jest też, że mam duże wsparcie rodziny. Wszyscy mi kibicują, by się udało - zaznaczył.

Niemiecka kadra przygotowania zaczyna 21 lipca w Kienbaum, w ośrodku położonym niedaleko Berlina. 175-krotny reprezentant Niemiec do kadry dołączy jednak w drugiej fazie przygotowań, które rozpoczną się 5 sierpnia. Włoski trener Andrea Giani powołał 17 zawodników.

Grozer w latach 2010–2012 występował w Asseco Resovii Rzeszów. Był żonaty z Polką, z którą ma dwie córki Leanę i Loreen. Obecnie związany jest z czeską siatkarką Heleną Havelkovą.

Mistrzostwa Europy zaplanowane są na 1-19 września w czterech krajach: Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii. Niemcy zagrają w grupie D z Estonią, Łotwą, Francją, Słowacją i Chorwacją. Tytułu bronią Serbowie.