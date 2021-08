Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę zarządzać takim zespołem jako trener. Powtórzę to, co mówiłem w ubiegłym sezonie: zdobycie mistrzostwa Polski nie jest łatwą sprawą. Wręcz przeciwnie - jest to bardzo trudne zadanie. Poziom ekstraklasy rośnie z każdym rokiem i w nadchodzącym sezonie znów trafi do niej wielu świetnych zawodników, z przeszłością w lidze bądź debiutantów. Zatem łatwo nie będzie, ale nie oznacza to, że nie wygramy - powiedział trener, cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Reklama

W inauguracyjnych zajęciach wzięło udział 14 zawodników, ale tylko dziewięciu z nich to gracze zespołu z Jastrzębia-Zdroju: Szymon Biniek, Dawid Dryja, Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Jakub Macyra, Jakub Popiwczak, Łukasz Wiśniewski, Rafał Szymura i Wojciech Szwed.

W przygotowaniach do nowego sezonu trener Gardini nie będzie miał na razie do dyspozycji kadrowiczów, którzy będą na zgrupowaniach reprezentacji swoich krajów sposobić się do wrześniowych mistrzostw Europy (dot. to Francuzów Benjamina Toniuttiego i Stephena Boyera, Czecha Jana Hadravy oraz Fina Eemiego Tervaporttiego).

Pod ich nieobecność z mistrzami Polski trenować będą Azer Tural Hasanli, Bartosz Krzysiek, Stanisław Wawrzyńczyk oraz adepci Akademii Talentów.

Pierwszy mecz ligowy Jastrzębski Węgiel rozegra drugiego października. Na wyjeździe zmierza się z drużyną z Lublina (beniaminek ekstraklasy).