Bułgarki, które wygrały grupę B, w której także występowała Polska, były zdecydowanymi faworytkami w starciu ze Szwecją, która w fazie grupowej wygrała tylko dwa pojedynki. Tymczasem gospodynie turnieju najwyraźniej nie udźwignęły presji i po jednym z najbardziej dramatycznych meczów turnieju, przegrały w tie-breaku 17:19. Szwedki obroniły dwa meczbole, a potem wykorzystały drugą piłkę meczową. Tradycyjnie już liderką szwedzkiej reprezentacji była Isabelle Haak, najskuteczniejsza siatkarka mistrzostw. Przeciwko Bułgarii zdobyła 26 punktów.

Wcześniejszy pojedynek 1/8 finału Holandii z Niemcami nie był aż tak zacięty, ale siatkarki "Oranje" musiały się mocno napracować, by zakwalifikować się do najlepszej ósemki turnieju. Świetne spotkanie zagrała Anne Buijs, która zanotowała 28 "oczek". Holenderki o awans do półfinału we wtorek zmierzą się ze Szwecją.

W niedzielę o godz. 19.30 Polki o awans do 1/4 finału powalczą z Ukrainą. W przypadku zwycięstwa, podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się z wygranym meczu Turcja - Czechy, który rozpocznie się trzy godziny wcześniej.

Kolejne pojedynki 1/8 finału odbędą się w Belgradzie - w niedzielę Chorwacja zagra z Francją, a Serbia z Węgrami. W poniedziałek Włochy spotkają się z Belgią, a Rosja z Białorusią.