Polki nie bez kłopotów zameldowały się w najlepszej ósemce czempionatu. W poniedziałkowym spotkaniu 1/8 finału z Ukrainą zaprezentowały się słabo, ale nawet gra poniżej swojego poziomu, wystarczyła na pokonanie niezbyt wymagającego rywala 3:1. Dotychczasowa liderka biało-czerwonych Magdalena Stysiak zanotowała mniej udany występ w tym turnieju. Sama zawodniczka, mimo zdobycia 14 punktów, była na siebie zła.

Z Ukrainą nie pokazaliśmy dobrej siatkówki. Ja mogę powiedzieć za siebie, że byłam przeszczęśliwa, gdy wygrałyśmy ten mecz. Jak mi nie wyszła pierwsza, druga, trzecia akcja, to zaczęłam o tym za bardzo myśleć. Nie skupiłam się nad kolejną akcją, ale zakopałam się w tym, co już było. Chciałam to jak najszybciej naprawić, a to skutkowało jeszcze moimi większymi błędami, na które nie mogę sobie pozwalać. Dla mnie był to bardzo zły mecz, ważne jednak, że wygrany - mówiła Stysiak na łamach portalu "Polska siatkówka".

Ciężar gry na swoje barki wzięła najbardziej doświadczona zawodniczka w polskiej reprezentacji Zuzanna Efimienko-Młotkowska, która po raz szósty gra w mistrzostwach Europy. Zdobyła 17 punktów, dziewięciokrotnie blokując ataki rywalek.

Cieszę się, że mogłam coś dodać od siebie, ale też na tym się nie skupiam. Najważniejsze są wyniki drużyny, a nie indywidualne - zaznaczyła 32-letnia środkowa.

"Na Turcję wyjdziemy na maksa skoncentrowane"

Z Turczynkami polskie siatkarki mają duże rachunki do wyrównania. Dwa lata temu w Ankarze biało-czerwone w półfinale uległy gospodyniom mistrzostw Europy 1:3. Jeszcze bardziej bolesna porażka przytrafiła się drużynie Jacka Nawrockiego w styczniu 2020 roku. W holenderskim Apeldoorn w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Polska przegrała w półfinale z Turcja 2:3, choć miała kilka piłek meczowych, dających awans do finału. Podopieczne Giovanniego Guidettiego ostatecznie wygrały te zawody i poleciały do Tokio. Sukcesu na igrzyskach nie osiągnęły, bowiem dość niespodziewanie przegrały w ćwierćfinale z Koreą Południową 2:3.

W mistrzostwach Europy siatkarki znad Bosforu spisują się znakomicie, w dotychczasowych sześciu spotkaniach straciły zaledwie dwa sety. Ale kilka dni temu przytrafiły im się kłopoty zdrowotne. Atakująca Meryem Boz z podejrzeniem zakażenia koronawirusem została odesłana do domu. Bez Boz w składzie Turczynki poradziły sobie z Czeszkami w 1/8 finału wygrywając dość pewnie 3:1. Siatkarki znad Bosforu będą za to mogły liczyć na mocne wsparcie ze strony swoich kibiców. W Bułgarii mieszka ok. 700 tysięcy osób mających tureckie pochodzenie. W meczu z Czechami w hali w Płowdiw około dwóch tysięcy Turków dopingowało swój zespół.

Efimienko-Młotkowska przyznała, że jej drużyna woli grać z teoretycznie mocniejszymi przeciwnikami.

Patrząc na styl gry naszej reprezentacji, na to jak gramy z tymi potencjalnie słabszymi zespołami i z tymi mocniejszymi rywalami, to dobrze, że zmierzymy się z Turcją. Na pewno nie musimy martwić się o nastawienie, bo wyjdziemy na maksa skoncentrowane i nie pozwolimy sobie na momenty rozluźnienia. Musimy pokazać 100 procent ambicji i 150 procent umiejętności. Turczynki nie są zespołem z innej planety, jakimś nie osiągalnym dla nas. Mają też swoje słabsze punkty i postaramy się je wykorzystać - zapowiedziała siatkarka.

Mecz Polska - Turcja rozegrany zostanie we wtorek w Płowdiw o godz. 19:30. Trzy godziny wcześniej rozegrany zostanie ćwierćfinał pomiędzy Holandią i Szwecją.

W poniedziałek w stawkę ćwierćfinalistów uzupełniły siatkarki Włoch i Rosji, które wygrały odpowiednio z Belgią i Białorusią.