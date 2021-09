Nowakowski to dwukrotny mistrz świata (2014, 2018), mistrz Europy (2009) i trzykrotny brązowy medalista kontynentalnego czempionatu (2011, 2019, 2021). Dodatkowo z drużyną narodową dwukrotnie stanął na podium Pucharu Świata (drugie miejsce w 2011 i trzecie w 2015 roku), Ligi Światowej (triumf w 2012 roku i trzecia lokata 12 miesięcy wcześniej) oraz Ligi Narodów (trzecia pozycja dwa lata temu i druga w tym sezonie). Żaden inny polski siatkarz nie może się z nim równać pod tym względem.

Jest to jakieś osiągnięcie w moim życiorysie - przyznał środkowy.

Należy on do grona najbardziej doświadczonych graczy w drużynie narodowej, co do których po zakończeniu tego sezonu pojawiło się pytanie o dalszą przyszłość w kadrze.

Tak, będę walczył o kolejne medale. O ile zdrowie mi pozwoli, o ile rodzina mi pozwoli, o ile trener mi pozwoli. Oczywiście nie wiem, który trener - zaznaczył, gdy obok przechodził Vital Heynen.

Zakończone w niedzielę ME były ostatnią imprezą, która obejmował kontrakt tego szkoleniowca. Prezes PZPS Jacek Kasprzyk jeszcze w sierpniu przekazał, że nie zostanie on automatycznie przedłużony, a Belg musiałby startować ponownie w konkursie na to stanowisko. Ten od jakiegoś czasu już dość wyraźnie sugerował, że nie zamierza tego robić, a po wywalczeniu brązu w katowickim Spodku właściwie pożegnał się już z podopiecznymi w szatni.

Biało-czerwoni stanęli na podium ostatniej imprezy w sezonie po zwycięstwie 3:0 nad Serbami. Obrońcy tytułu nie stawiali im zbyt dużego oporu.

Słaby mecz Serbów

Po prostu zagrali bardzo słabo i tyle. A my to wykorzystaliśmy, grając na równym i wysokim poziomie. Zagraliśmy równie dobre spotkanie co ze Słoweńcami - ocenił Nowakowski, nawiązując do sobotniego półfinału.

W nim jednak wraz z kolegami uległ rywalom 1:3. Jak stwierdził, ci grali trochę lepiej od gospodarzy.

Czasem mieli też trochę więcej szczęścia. Słowenia zagrała na bardzo wysokim poziomie, a my zaczęliśmy z przytupem, ale później po kilku różnych dziwnych akcjach troszkę z nas zeszło ciśnienie i przegraliśmy. Najbardziej szkoda końcówki drugiego seta. Czuję, że gdybyśmy go rozstrzygnęli na swoją korzyść, to wygralibyśmy całe spotkanie - podsumował gracz Projektu Warszawa, przypominając partię zakończoną wynikiem 30:32.

Jest niedosyt

Wywalczony w niedzielę krążek określił mianem sukcesu, ale dodał, że czuje niedosyt.

Bo chciałem, żeby ta grupa została mistrzem Europy. Zasłużyła na to, ale - niestety - nie udało się tego uczynić - skwitował.

Polscy siatkarze czwartą partię półfinału tej imprezy przegrali 35:37. Potem zgodnie podkreślili, że brak awansu do decydującego meczu był dla nich dużym rozczarowaniem.

Nie miałem jednak problemów z zaśnięciem tamtego wieczora. Spałem dobrze. I może to też przyczyniło się do zdobycia dzień później medalu - zastanawiał się Nowakowski.

Mistrzowie świata do rozgrywanego w Polsce, Czechach, Estonii i Finlandii turnieju przystąpili świeżo po największym tegorocznym rozczarowaniu. Byli jednym z głównych faworytów igrzysk w Tokio, ale odpadli w ćwierćfinale. Doświadczony środkowy przyznał, że o ile pod względem wysiłku fizycznego ten brąz ME nie był najciężej wywalczonym przez niego medalem z kadrą, to w kontekście psychicznym było o niego bardzo trudno.

Ciężko było mentalnie wrócić z dalekiej podróży z Japonii. Myślę, że pomogła nam obecność kibiców, zachęcała nas do walki. Bez nich na trybunach siatkówka była dla mnie innym sportem. Nasza publiczność wykonała teraz dużą robotę, żeby nam pomóc w zdobyciu tego medalu - zaznaczył.