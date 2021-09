To miał być drugi sezon 29-letniego przyjmującego w PGE Skrze. W czerwcu jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji na świecie przedłużył kontrakt z bełchatowskim klubem.

Taylor ujął nas swoją postawą, bo gdy wyjeżdżał z Bełchatowa, powiedział, że ma dobrą propozycję z Włoch, ale nie spłacił jeszcze swojego długu w PGE Skrze i jeśli klub wyrazi zgodę, to on chętnie zostanie u nas. Dlatego cieszę się, że zostaje w Bełchatowie i będzie jednym z liderów naszej drużyny – podkreślał po zawarciu nowej umowy prezes PGE Skry Konrad Piechocki.

Siatkarz nie wrócił jednak do Bełchatowa po zakończeniu sezonu reprezentacyjnego, w którym z drużyną narodową USA uczestniczył w rozgrywkach Ligi Narodów i igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Po ich zakończeniu miał stawić się w Bełchatowie i rozpocząć okres przygotowawczy z drużyną PGE Skry. Kontakt z siatkarzem był utrudniony, a do Polski ostatecznie nie przyjechał. Sander otrzymał kilka kolejnych terminów, by przyjechać do Bełchatowa, jednak prośby i ponaglenia zostały przez Amerykanina zignorowane – wyjaśnił klub w czwartkowym komunikacie.

Zaznaczono w nim, że w związku z tym PGE Skra rozpoczęła procedurę prawną w sprawie rozwiązania kontraktu z Sanderem.

Wkrótce klub ma ogłosić nazwisko przyjmującego, który zastąpi reprezentanta USA. Bardzo prawdopodobne, że będzie nim Dick Kooy. 33-letni holenderski przyjmujący z włoskim paszportem od początku przygotowań trenuje z zespołem PGE Skry.

Drużyna z Bełchatowa nowy sezon ekstraklasy zainauguruje poniedziałkowym meczem w Lubinie z Cuprum.