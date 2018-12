Toenseth, trzeci obecnie w klasyfikacji Pucharu Świata, podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme w 2013 roku odniósł kontuzję polegającą na przesunięciu się dysku w kręgosłupie. W efekcie zaczął on naciskać na mięśnie odpowiedzialne za pracę płuc i biegacz przez kilka sezonów nie mógł uzyskać bądź utrzymać wysokiej formy.

Zastanawiałem się już nad zakończeniem kariery, lecz przełom nastąpił w lecie ubiegłego roku, kiedy lekarz reprezentacji skontaktował mnie z Janem Soedalem, emerytowanym barytonem i wieloletnim wybitnym solistą opery w Oslo. Nauczył mnie techniki oddychania stosowanej przez śpiewaków operowych - tłumaczył 27-letni Norweg, który w niedzielę wygrał mini tour Pucharu Świata w Lillehammer.

Po kilku miesiącach treningów oddychania w siedzibie stołecznej wyższej szkoły opery, w lutym tego roku Toenseth zdobył złoty medal olimpijski w sztafecie podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

79-letni Soedal był przez wiele lat głównym barytonem opery w Oslo, a później najważniejszym norweskim wykładowcą śpiewu operowego i wychował wiele talentów operowych.

Trochę umiem śpiewać, lecz kiedy mój nowy trener zaproponował mi arię z +Rigoletto+ Giuseppe Verdiego, opery w której przez wiele sezonów grał główną rolę, i pokazał technikę wdechu oraz wydechu, to szybko zrozumiałem, o co chodzi. Śpiewacy operowi muszą mieć opanowaną technikę oddychania do perfekcji, ponieważ oni śpiewają bardzo długie frazy, a przecież nie używają mikrofonów - tłumaczył Toenseth na antenie kanału telewizji NRK.