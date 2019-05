Trofeum Fair Play honoruje szczególny czyn "czystej gry", którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener czy działacz. Czynem tym pomógł innym, dając tym samym wyraz humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

W 52. edycji konkursu otrzymał je zespół Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 w składzie: Krzysztof Wielicki (kierownik), Janusz Gołąb (kierownik sportowy), Maciej Bedrejczuk, Adam Bielecki, Jarosław Botor, Marek Chmielarski, Rafał Fronia, Marcin Kaczkan, Artur Małek, Piotr Snopczyński, Piotr Tomala, Dariusz Załuski, Denis Urubko.

25 stycznia 2018 roku Tomasz Mackiewicz wraz z Francuzką Elisabeth Revol zdobyli położony w zachodniej części Himalajów szczyt Nanga Parbat (8126 m n.p.m., dziewiąty na świecie pod względem wysokości). Dotarli tam od północno-zachodniej strony góry. U polskiego himalaisty pojawiły się objawy choroby wysokościowej, która uniemożliwiła mu samodzielne zejście z góry. Jego partnerka pozostawiła go w lodowej szczelinie i usiłowała wezwać pomoc. Z tą niezwłocznie pośpieszyli uczestnicy polskiej wyprawy. Przerywając własną próbę pierwszego zimowego wejścia na K2, spod tego szczytu śmigłowcem dotarli do Nanga Parbat. Adam Bielecki i Denis Urubko podjęli próbę uratowania obojga. Jarosław Botor i Piotr Tomala ubezpieczali akcję kolegów. Francuzkę udało się sprowadzić z wysokości ok. 6000 m do bazy, jednak ekstremalnie pogarszające się warunki pogodowe oraz ogromne zmęczenie ratowników nie dały im szans na dotarcie do Mackiewicza, który pozostał na wysokości ok. 7200 m.

Akcję ratowniczą w wykonaniu Polaków w całym świecie oceniono jako brawurową i przeprowadzoną perfekcyjnie. Ich wyczyn docenił m.in. Amerykański Klub Alpinistyczny, przyznając Bieleckiemu, Urubko, Botorowi i Tomali nagrodę imienia Davida A. Sowlesa. Ustanowionym w roku 1981 wyróżnieniem honoruje się himalaistów, którzy wykazali się bezinteresownością, poświęcili własne cele i ambicje, by – mimo ryzyka, z jakim to się wiązało - pomóc innym. Wspomniana czwórka to pierwsi Polacy uhonorowani w ten sposób.

Dyplom okolicznościowy w kategorii czyn "czystej gry" otrzymał żeglarz Marcin Kamiński (UKS Navigo Sopot).

Przyznano również wyróżnienia indywidualne za "całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu". Laureatami zostali legendarni dla swoich dyscyplin zawodnicy: Henryk Rozmiarek (piłka ręczna), Andrzej Zabawa (hokej) i Wojciech Michał Zabłocki (szermierka).

Za promocję wartości fair play wyróżnieniami im. prof. Zofii Żukowskiej uhonorowano Jarosława Andziaka - wieloletniego pracownika Polskiego Związku Kajakowego, popularyzatora kajak-polo; Witolda Bańkę - byłego lekkoatletę, specjalizującego się w biegu na 400 m, obecnie ministra sportu i turystyki, inicjatora ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie i utworzenia Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA), członka Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) oraz Jakuba Błaszczykowskiego - piłkarza o największym stażu w kadrze narodowej (106 spotkań), który zawsze był wzorem sportowego zachowania na boisku i poza nim, od lat angażującego się w rozmaite akcje charytatywne.

Wyróżnieniem Fair Play Dziennikarzy Sportowych kapituła złożona z przedstawicieli czołowych polskich mediów postanowiła uhonorować głównych bohaterów niezwykłej akcji ratowniczej na Nanga Parbat w styczniu 2018 roku.

Honorową Statuetkę Fair Play otrzymał Włodzimierz Szaranowicz, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia, a następnie Telewizji Polskiej, wybitny sprawozdawca i komentator sportowy, który "podczas swojej pracy antenowej zawsze dostrzegał w sporcie znacznie więcej niż tylko suchy wynik", jak napisano w uzasadnieniu.

Wyróżnienie Fair Play przyznano Tomaszowi Gollobowi, mistrzowi świata na żużlu i wielokrotnemu medaliście, w dowód szacunku i podziwu dla jego ogromnej determinacji w walce o powrót do działania w sporcie po wypadku, w wyniku którego doznał poważnego urazu kręgosłupa.