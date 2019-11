Norris przyznał, że nigdy nie widział na żywo skoków narciarskich i tylko krótkie migawki w telewizji.

"Był bardzo zdziwiony rozmiarem skoczni, a także zachwycony widokiem z wieży, na którą go zabrałam. Dla uświadomienia mu jak wymagająca jest ta dyscyplina i ile wymaga odwagi poprosiłam, aby spojrzał w dół. Zapytał jak to jest możliwe, że ludzie potrafią lecieć z nartami na takie odległości i to z własnej woli” - powiedziała Norweżka.

Dla bliższego wyjaśnienia pokazała mu film wideo ze swoimi skokami na Holmenkollen z 11 marca ub. roku, kiedy wygrała konkurs uzyskując odległości 134 i 126 metrów.

„Popatrzył na mnie z dużym zdziwieniem, pokiwał głową, spojrzał pytająco na swoja żonę, która ma podobny wzrost i budowę ciała jak ja i zapytał: +to kobiety też to robią?+” - powiedziała Lundby.

79-letni Norris, sześciokrotny mistrz świata w karate jest legendą filmów akcji.