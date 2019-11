Podczas spotkania prasowego w środę w Oslo pod nazwą "Take Off" selekcjoner Alexander Stoeckl podał skład na zawody w Wiśle. Są to Daniel Andre Tande, Johann Forfang, Robert Johansson, Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng i Robin Pedersen.

Mam siedmiu świetnych skoczków, wszyscy są w znakomitej formie, lecz musiałem zrezygnować z jednego z nich. Jest to więc problem z rodzaju tych luksusowych. Zadaniem Graneruda będą teraz starty w Pucharze Kontynentalnym i wywalczenie dodatkowego miejsca na Turniej Czterech Skoczni - powiedział Stoeckl.

W sobotę drużynowym konkursem w Wiśle rozpoczną się zmagania w Pucharze Świata 2019/20 w skokach narciarskich.

Zaplanowano łącznie 36 konkursów, w tym sześć drużynowych. Rywalizacja zakończy się 15 marca w Vikersund. To jednak nie będzie ostatni akord sezonu. Ten tradycyjnie wybrzmi w słoweńskiej Planicy, gdzie pięć dni później rozpoczną się mistrzostwa świata w lotach.

Program inaugurujących PŚ 2019/20 zawodów w Wiśle:

piątek, 22 listopada

16.30 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje

sobota, 23 listopada

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 24 listopada

10.30 - seria próbna

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego