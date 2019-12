Mecz Gwiazd odbędzie się 25 stycznia w St. Louis. Owieczkin został wybrany kapitanem zespołu Metropolitan Division. Wystąpią także drużyny Atlantic, Central i Pacific Division.

"To trudna decyzja. Ale muszę być gotowy na drugą część sezonu, by w zdrowiu skoncentrować się na innych celach" - dodał Owieczkin, który za opuszczenie Meczu Gwiazd będzie odsunięty od udziału w jednym z dwóch meczów Washington Capitals - 18 stycznia z New York Islanders lub 27 stycznia z Montreal Canadiens. "Oczywiście nie chciałem pauzować w żadnym spotkaniu ligowym, ale takie są przepisy. Najważniejsze, abym był w pełni sił w play off" - podkreślił Rosjanin.

Owieczkin uczestniczył w siedmiu Meczach Gwiazd. Spośród występujących obecnie graczy tylko Patrick Kane z Chicago Blackhawks ma więcej występów - osiem.

W piątek Rosjanin zanotował kolejny udany występ, asystując przy bramce w dogrywce, która zapewniła zwycięstwo Capitals nad Columbus Blue Jackets 2:1. W tym sezonie Owieczkin zdobył już 23 gole i ma 14 punktów za asysty.