Zaczęło się 29 grudnia na inaugurację Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, kiedy był trzeci. Kolejne lokaty 29-letniego nowotarżanina to: 3., 2., 1., 3., 3., 1., 1., 3., 3., którą zajął w sobotnich zmaganiach na Okurayamie, choć była to też w sporej mierze "zasługa" Ryoyu Kobayashiego, gdyż jako lider całkiem zepsuł skok w finale.

Reklama

W niedzielę zaczęło się od wygrania przez Kubackiego kwalifikacji, a 131,5 m w pierwszej serii dawało mu mocne drugie miejsce, tylko za Kraftem, który zdecydowanie odskoczył reszcie stawki lądując na 139. metrze.

Seria finałowa przyniosła najpierw opady gęstego śniegu, później słońce, ale dość zmienny wiatr, który niektórym zawodnikom pozwolił na daleki próby, a innym je uniemożliwiał. Kubacki nie miał najlepszych warunków, ale i przyroda nie była zdecydowanie przeciw niemu. 126 metrów i dziewiąta ocena drugiej serii to było jednak za mało, by po raz 11. z rzędu stanąć na podium. Zabrakło 4,8 pkt, czyli już trzy metry więcej pozwoliłoby mu przedłużyć imponującą serię.

Nie było źle, w drugiej serii trochę zabrakło szczęścia. Wyjazd do Japonii można podsumować bardzo pozytywnie, bo i dobre skoki, i całkiem fajne miejsca. Myślę, że wyjadę stąd z uśmiechem na ustach - powiedział Kubacki przed kamerami TVP Sport.

Skończył na 10 kolejnych konkursach w "trójce", co i tak jest trzecią najdłuższą taką passą w historii. Lepsi byli tylko Fin Janne Ahonen - 13 i Peter Prevc - 12.

Seria Słoweńca w 2016 roku także zakończyła się w Sapporo. W niedzielę był jednak jednym z tych, którzy w finałowej serii wykorzystali sprzyjające warunki i dzięki 138 m awansował z 13. pozycji na czwartą. Walkę o najniższy stopień podium przegrał z Ryoyu Kobayashim, który tym razem skakał równo - 128,5 i 132 m.

Drugi był prezentujący w ostatnich tygodniach wysoką formę Stephan Leyhe. Ósmy po pierwszej serii Niemiec w finale poszybował na 142 m, co było największą odległością dnia. 28-latek z Willingen, które będzie następnym przystankiem PŚ, wcześniej tylko raz stał na podium zawodów tego cyklu - był drugi w 2018 roku w Wiśle.

Jego daleki lot spowodował, że jury zdecydowało się obniżyć belkę. Spowodowało to chwilowe zamieszanie i przerwę, a dłuższe niż zwykle oczekiwanie źle wpłynęło na skaczącego tuż po Niemcu Kamila Stocha. Siódmy na półmetku trzykrotny mistrz olimpijski przy jeszcze silniejszym wietrze pod narty niż Leyhe dociągnął do 129. metra i nie mógł liczyć na miejsce w ścisłej czołówce, bo za warunki odjęto mu aż 16,7 pkt. Był jednak zadowolony, że poprawił 21. lokatę z soboty i wyeliminował kilka błędów.

Reklama

Solidne skoki, dużo lepsze niż wczoraj. Wyeliminowałem już skrzywienia za progiem, trochę gorzej było jeszcze z timingiem na progu, ale trzeba szukać plusów - przyznał Stoch.

W niedzielę nie było mocnych na Krafta. W pierwszej serii osiągnął 139 m, czym wypracował sobie 14,1-punktową przewagę nad Kubackim. W drugiej wobec słabszego skoku Polaka już 130 m wystarczyłoby mu do zwycięstwa, ale 27-letni Austriak ponownie uzyskał aż 139 i wygrał zdecydowanie - jego nota była wyższa od oceny Leyhego aż o 21,1 pkt.

Kraftowi Sapporo wyraźnie sprzyja, gdyż przed rokiem na Okurayamie triumfował dwukrotnie, a łącznie już siedem razy stanął tu na podium. W niedzielę cieszył się z 18. zwycięstwa w karierze, a w drugiego w tym sezonie - w grudniu był najlepszy w Niżym Tagile.

Później jednak aż siedmiokrotnie kończył zawody na drugiej pozycji, w tym w sobotę, co pozwoliło mu zostać liderem PŚ, a teraz umocnić się na prowadzeniu. Zgromadził do tej pory 1063 pkt i piątego w niedzielę Niemca Karla Geigera wyprzedza o 63. Kubacki jest trzeci i traci do Austriaka 139. Do Polaka na 17 zbliżył się broniący Kryształowej Kuli Kobayashi.

Piąty z dorobkiem 613 punktów jest Stoch, ale jemu będzie już bardzo trudno włączyć się do walki o końcowy triumf.

Piotr Żyła zajął w niedzielę 21. miejsce. To jego najgorszy występ od 6 stycznia, kiedy był 27. w Bischofshofen. W następnych sześciu konkursach indywidualnych plasował się w czołowej "10".

Do drugiej serii nie awansował Aleksander Zniszczoł, który uplasował się na 40. miejscu.

Andrzeja Stękały i Klemensa Murańki zabrakło w konkursie. Pierwszy z nich zajął w kwalifikacjach 52. pozycję, a drugi został zdyskwalifikowany na niezgodny z regulaminem kombinezon.

Wyniki niedzielnego konkursu:

1. Stefan Kraft (Austria) 268,5 pkt (139,0/139,0 m)

2. Stephan Leyhe (Niemcy) 247,4 (125,5/142,0)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 239,0 (128,5/132,0)

4. Peter Prevc (Słowenia) 235,7 (124,0/138,0)

5. Karl Geiger (Niemcy) 234,8 (130,0/124,5)

6. Dawid Kubacki (Polska) 234,2 (131,5/126,0)

7. Timi Zajc (Słowenia) 231,8 (126,0/130,5)

8. Michael Hayboeck (Austria) 226,3 (129,5/126,0)

9. Kamil Stoch (Polska) 225,2 (128,0/129,0)

10. Anze Lanisek (Słowenia) 223,5 (127,0/133,0)

... 21. Piotr Żyła (Polska) 198,4 (121,0/124,0)

40. Aleksander Zniszczoł (Polska) 74,5 (110,0)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 18 z 30 konkursów):

1. Stefan Kraft (Austria) 1063 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 1000

3. Dawid Kubacki (Polska) 924

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 907

5. Kamil Stoch (Polska) 613

6. Marius Lindvik (Norwegia) 607

7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 516

8. Stephan Leyhe (Niemcy) 510

9. Peter Prevc (Słowenia) 507

10. Yukiya Sato (Japonia) 463

.. 14. Piotr Żyła (Polska) 396

36. Maciej Kot (Polska) 37

40. Stefan Hula (Polska) 31

43. Jakub Wolny (Polska) 22

63. Klemens Murańka (Polska) 4

Klasyfikacja Pucharu Narodów (po 22 z 37 konkursów):

1. Austria 3365 pkt

2. Niemcy 3008

3. Norwegia 2981

4. Polska 2927

5. Japonia 2583

6. Słowenia 2328