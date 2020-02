Kadrowiczki przez cały sezon w ramach przygotowań do MŚ rywalizują – w różnych zestawieniach personalnych - z klubowymi drużynami Słowenii, Austrii, Węgier, Kazachstanu, Danii i Włoch. Do Korei Bednar zabrał najsilniejszy skład, z zawodniczkami z zagranicznych klubów. Drużyna w środę ruszyła - przez Frankfurt - do Korei po krótkim zgrupowaniu w Katowicach.

Na olimpijskich obiektach w Gangneung Polki zagrają z seniorskimi reprezentacjami gospodarzy i Niemiec oraz czeską młodzieżówką.

„Cieszymy się z zaproszenia na te zawody, bo dla nas to stwarza możliwość rywalizacji z silnymi rywalami. Z drugiej strony – czujemy się docenieni jako zespół, federacja, bo gospodarze nie byli przecież na pewno zainteresowani grą ze słabymi rywalami” – dodał selekcjoner.

Przypomniał, że zespół koreański będzie jednym z przeciwników Polek podczas MŚ, które na przełomie marca i kwietnia zostaną rozegrane w Katowicach.

Przed mistrzostwami biało-czerwone rozegrają jeszcze wyjazdowy dwumecz z MAC Budapeszt w ramach EWHL.

„A potem czeka nas już ostatnie zgrupowanie. Nie wiem jeszcze, ile potrwa. Dziewczyny muszą dostać trochę wolnego, bo przecież we wszystkich ligach zaczynają się teraz play offy” – wyjaśnił.

Jego zdaniem trudno ocenić turniejowych rywali.

„Nie wiemy, w jakich składach przyjadą Niemki i Czeszki. My chcemy wykorzystać te spotkania do ustalenia naszego składu na mistrzostwa, tak w… 99 procentach” – podsumował z uśmiechem słowacki szkoleniowiec.

MŚ Dywizji 1B zostaną rozegrane w Katowicach w dniach 28 marca – 3 kwietnia z udziałem Włoch, Korei Południowej, Chin, Kazachstanu, Słowenii i Polski.