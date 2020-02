Prowadzi Stefan Kraft - 156 300 CHF, czyli ok. 624 tys. zł, który w niedzielę w Bad Mitterndorf triumfował w konkursie PŚ w lotach. Prowadzący w klasyfikacji PŚ Austriak w zestawieniu finansowym wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego - 146 800 CHF (ok. 473 tys. złotych) oraz Kubackiego. Czwarty pod względem zarobków jest drugi "sportowo" Niemiec Karl Geiger.

Reklama

Kubacki dodatkowe 20 tys. CHF otrzymał za triumf w Turnieju Czterech Skoczni, ale ta nagroda nie jest uwzględniona w oficjalnym wykazie premii FIS za wyniki w PŚ.

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch zajmuje siódmą pozycję - 87 650 CHF, a dziewiąty jest Piotr Żyła - 64 250 CHF, który w sobotę po raz pierwszy w sezonie zwyciężył w indywidualnych zawodach pucharowych.

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków do podziału.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.

Lista płac PŚ w skokach narciarskich w sezonie 2019/20 (po 23 zawodach; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Stefan Kraft (Austria) 156 300 (ok. 624 tys.)

2. Ryoyu Kobyashi (Japonia) 146 800 (ok. 473 tys.)

3. Dawid Kubacki 139 300 (ok. 556 tys.)

...

6. Kamil Stoch 87 650 (ok. 350 tys.)

9. Piotr Żyła 64 250 (ok. 256 tys.)

29. Jakub Wolny 16 650 (ok. 66 tys.)

41. Maciej Kot 3 700 (ok. 15 tys.)

44. Stefan Hula 3 100 (ok. 12 tys.)

66. Klemens Murańka 400 (ok. 1,6 tys.)

. Aleksander Zniszczoł 400 (ok. 1,6 tys.)