Początkowo w Lahti zaplanowane były dwa konkursy - drużynowy oraz indywidualny. W piątek odbędą się jednak jeszcze jedne indywidualne zmagania, których z powodu złej pogody nie udało się przeprowadzić 1 grudnia w Kuusamo.

Reklama

Skład reprezentacji Polski nie uległ zmianie. Trener Michal Dolezal do Finlandii zabiera tych samych siedmiu zawodników, którzy w poprzednim tygodniu skakali w Rasnovie: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Murańkę i Pawła Wąska.

Pierwsze zawody PŚ odbyły się 27 grudnia 1979 roku w Cortinie d'Ampezzo. Z 998 dotychczasowych konkursów reprezentanci Polski wygrali 88. Pierwszy, 26 stycznia 1980 roku w Zakopanem sztuki tej dokonał Stanisław Bobak. Później trzykrotnie triumfował Piotr Fijas. Najwięcej zwycięstw - 39 - odniósł Adam Małysz. Po nim nastała era Stocha, który wygrał dotychczas 35-krotnie. Cztery sukcesy odnotował Kubacki, po dwa Żyła i Maciej Kot, a po jednym Krzysztof Biegun i Jan Ziobro.

Liderem Pucharu Świata 2019/20 jest Austriak Stefan Kraft - 1433 punkty. Ma 118 pkt przewagi nad drugim Niemcem Karlem Geigerem. Trzeci jest Dawid Kubacki - 1067, czwarty Japończyk Ryoyu Kobayahsi - 1045, a piąty Kamil Stoch - 828.

Łącznie z zawodami w Lahti do końca obecnego cyklu pozostało już tylko sześć indywidualnych konkursów. To oznacza, że w walce o Kryształową Kulę praktycznie liczą się jedynie Kraft i Geiger. Austriak poprzednio zdobył ją w sezonie 2016/17. Geiger natomiast może zostać dopiero drugim w tym stuleciu Niemcem, który sięgnie po to trofeum. Jedynym na razie pozostaje Severin Freund (2014/15).

Drużynowo w tym sezonie rywalizowano wcześniej trzykrotnie. W Wiśle najlepsza była Austria, przed Norwegią i Polską. W Klingenthal triumfowali biało-czerwoni, a kolejne miejsca zajęli Austriacy i Japończycy. Natomiast najlepsza trójka zawodów w Zakopanem to: Niemcy, Norwegia i Słowenia.

Program zawodów w Lahti:

piątek, 28 lutego

14.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

17.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

sobota, 29 lutego

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 1 marca

14.00 - kwalifikacje

15.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego