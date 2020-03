Wszystkie zebrane środki z aukcji, która potrwa do 6 kwietnia, zasilą fundusz na walkę z pandemią utworzony w jej rodzinnym stanie Kolorado. Złota medalistka z Soczi (2014) w slalomie i w gigancie z Pjongczangu (zdobyła także w 2018 r. srebro w superkombinacji) urodziła się w kurorcie narciarskim Vail.

Po kilkunastu godzinach trwania aukcji przedmioty, m.in. kurtka reprezentacji USA, czapka czy gogle przebiły blisko 10-krotnie wyjściowe kwoty. Na przykład kurtka wyceniona przez alpejkę na 310 dol. osiągnęła 2600 dol. – podała „The Gazette” wychodząca w stanie Kolorado.

25-letnia Shiffrin, pięciokrotna mistrzyni świata i trzykrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli (2017-2019) miała w zakończonej przedwcześnie rywalizacji szansę na kolejny triumf. W połowie sezonu jej przewaga nad rywalkami była tak wielka, że wydawało się niemożliwością, aby ktoś jej odebrał pierwsze miejsce.

Po raz ostatni startowała pod koniec stycznia w Bansku, gdzie wygrała zjazd i supergigant. Później opuściła zawody w Rosie Chutor i miała powrócić do rywalizacji w kolejnych. Wówczas jednak zmarł niespodziewanie jej ojciec, co spowodowało przerwanie pucharowych startów. Miała wrócić do walki w szwedzkim Aare, na ostatnie zawody PŚ, ale odwołano je z powodu pandemii.

W tej sytuacji ze zwycięstwa w generalnej klasyfikacji cieszyła się Włoszka Federica Brignone. To pierwsza reprezentantka tego kraju w historii narciarstwa alpejskiego z Kryształową Kulą.