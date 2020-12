Mistrzostwa zostaną zorganizowane z udziałem minimalnej liczby osób, naprawdę potrzebnych i uwzględniających najsurowsze środki zapobiegawcze w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji Covid-19. Zawody te mają ogromne znaczenie dla sportu i dla sportowców. Wszystkie środki bezpieczeństwa, jakie muszą zostać wdrożone oznaczają, że na trybunach nie będzie widzów. Będzie nam ich bardzo brakować... Planica w tym roku nie będzie taka sama... Ale jesteśmy pewni, że kibice i widzowie będą kibicować sportowcom przed ekranami telewizorów - powiedział Smrekar na konferencji prasowej.

Organizatorzy zapewnili, że mimo braku naturalnego śniegu, Letalnica jest już prawie cała nim pokryta. Mieliśmy spory zapas z marca, teraz armatki śnieżne uzupełniły braki - dodał sekretarz generalny słoweńskiego Tomaz Sustersic.

Zawody po raz pierwszy w historii będą rozgrywane w godzinach wieczornych, przy sztucznym świetle.

Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że uda nam się zaprosić do Planicy ograniczoną liczbę fanów. Jednak obecna sytuacja epidemiologiczna to wyklucza. Był też pomysł, aby kibice w samochodach mogli przyjechać pod skocznię, ale obowiązujące obecnie decyzje administracyjne nakładają ograniczenia w podróżowaniu - dodał Sustersic.