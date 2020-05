Jeśli sytuacja z koronawirusem ustabilizuje się, także drugie zawody PŚ 2020/21 odbędą się w Austrii – w Lech/Zuers w dniach 13-15 listopada. Tydzień później alpejczycy rywalizować będą w fińskim Levi, a następnie przeniosą się za ocean. Od 25 listopada do 6 grudnia w programie są zmagania w Lake Louise (Kanada), Kilington i Beaver Creek (USA) oraz ponownie w Lake Louise.

Końcówka roku obfituje w pucharowe starty, w terminie 12-13 grudnia kobiety w St. Moritz (Szwajcaria) i mężczyźni w Val d’Isere (Francja), a od połowy ostatniego miesiąca roku alpejki będą walczyć w Courchevel i Val d’Isere (Francja), zaś alpejczycy w Val Gardenie, Alta Badia i Madonna di Campiglio (Włochy).

Zaraz po świętach Bożego Narodzenia odbędą się zawody we włoskim Bormio (mężczyźni) i austriackim Semmering (kobiety). Na 1 stycznia 2021 zaplanowano zmagania obu płci w Davos w Szwajcarii.

Od 3 do 6 stycznia trważ będzie PŚ w Zagrzebiu, a potem kolejne zawody w Europie – w Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Francji, Niemczech, Bułgarii, Norwegii, Szwecji i we Włoszech. W międzyczasie, od 24 do 28 lutego, będzie miała miejsce przedolimpijska próba pań w chińskim Yanqing.

Zakończenie Pucharu Świata zaplanowano na 15-21 marca w Lenzerheide w Szwajcarii.

Kilka dni temu organizatorzy alpejskich mistrzostw świata w Cortina d'Ampezzo (8-21 lutego 2021) poinformowali, że chcą przełożyć rywalizację na marzec 2022 roku, po igrzyskach olimpijskich w Pekinie.