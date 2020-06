Klemens Murańka szuka sponsora. Na kasku polskiego skoczka narciarskiego jest puste miejsce. 25-latek za pomocą mediów społecznościowych zaapelował do ojca Tadeusza Rydzyka, by wsparł go finansowo.

Panie Tadeuszu, taka prośba jest. Na kasku nie mam sponsora, może ksiądz by był chętny zasponsorować. Jest tutaj wolne miejsce na Radio Maryja. Bardzo chętnie przyjmę - powiedział Murańka. Ciekawe, czy Tadeusz Rydzyk odpowie na apel polskiego skoczka.